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Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Москва встретила новый, 2017-й, год. Многие жители столицы, по традиции, отпраздновали наступление Нового года на улицах города. Специальные праздничные программы были организованы в большинстве столичных парков, а также на центральных улицах и площадях. 

Посмотреть как встречали Новый год в разных уголках Москвы, можно в фотогалерее «Известий».

С новым годом!

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах МосквыВстреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

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Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

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