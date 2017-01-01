Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы
Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Москва встретила новый, 2017-й, год. Многие жители столицы, по традиции, отпраздновали наступление Нового года на улицах города. Специальные праздничные программы были организованы в большинстве столичных парков, а также на центральных улицах и площадях.
Посмотреть как встречали Новый год в разных уголках Москвы, можно в фотогалерее «Известий».