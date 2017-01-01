Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Москва встретила новый, 2017-й, год. Многие жители столицы, по традиции, отпраздновали наступление Нового года на улицах города. Специальные праздничные программы были организованы в большинстве столичных парков, а также на центральных улицах и площадях.

Посмотреть как встречали Новый год в разных уголках Москвы, можно в фотогалерее «Известий».



С новым годом!

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 8 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 9 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 10 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 11 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 12 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 13 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 14 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 15 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 16 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 17 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 18 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 19 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 20 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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