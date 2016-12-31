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Праздник на пороге: москвичи готовятся ко встрече Нового года

Столичные улицы, катки и магазины в последние предновогодние часы — в объективе фотографов «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На Дальнем Востоке уже встретили новый, 2017-й год, а жители столицы еще только завершают подготовку к празднику — до Нового года москвичам остается всего несколько часов. В магазинах царит традиционный предновогодний ажиотаж, кто-то отправляется за праздничным настроением на каток, а для кого-то этот праздник — пока еще рабочие будни. 

Как проводят последние часы уходящего года жители Москвы, можно посмотреть в фотогалерее «Известий». 

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Праздник на пороге: москвичи готовятся ко встрече Нового года

Праздник на пороге: москвичи готовятся ко встрече Нового года Столичные улицы, катки и магазины в последние предновогодние часы — в объективе фотографов «Известий»

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Фотолента

Праздник на пороге: москвичи готовятся ко встрече Нового года

Праздник на пороге: москвичи готовятся ко встрече Нового года

Столичные улицы, катки и магазины в последние предновогодние часы — в объективе фотографов «Известий»

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