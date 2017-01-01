Самолет с российским дипломатами вылетел из Вашингтона

Самолет с высланными из США российскими дипломатами, вылетел из Вашингтона, сообщили в воскресенье.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.

«Самолет взлетел, все улетели», - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Москва прислала за дипломатами лайнер Ил-96.

Напомним, 29 декабря США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы». Кроме того, 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва в ответ не будет высылать американских дипломатов. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил глава государства.