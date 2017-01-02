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Самолет с российскими дипломатами приземлился в Москве

Ранее 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата

Самолет Ил-86 специального летного отряда «Россия», который был прислан в Вашингтон за российскими дипломатами, приземлился в Москве, сообщает ТАСС.

Напомним, что накануне группа сотрудников посольства РФ в США покинула страну по требованию американских властей.

29 декабря США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы». 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва в ответ не будет высылать американских дипломатов.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Самолет с российскими дипломатами приземлился в Москве

Ранее 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата

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