Обама обратится к американцам с прощальной речью

Барак Обама выступит перед согражданами с прощальной речью. 10 января президент США вернется в Чикаго, где и выступит перед нацией.

Администрация Белого дома сообщает, что Обама начал готовить тезисы предстоящего выступления. Ожидается, что политик поблагодарит американцев и уделит внимание рассказу о позитивных изменениях в США, которые произошли за его два президентских срока.

Также уходящий президент выразит свое мнение относительно будущего страны, отмечает «Федеральное агентство новостей».