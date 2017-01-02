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Обама обратится к американцам с прощальной речью

Уходящий президент США сам готовит тезисы предстоящего выступления

Барак Обама выступит перед согражданами с прощальной речью. 10 января президент США вернется в Чикаго, где и выступит перед нацией.

Администрация Белого дома сообщает, что Обама начал готовить тезисы предстоящего выступления. Ожидается, что политик поблагодарит американцев и уделит внимание рассказу о позитивных изменениях в США, которые произошли за его два президентских срока.

Также уходящий президент выразит свое мнение относительно будущего страны, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Обама обратится к американцам с прощальной речью

Уходящий президент США сам готовит тезисы предстоящего выступления

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