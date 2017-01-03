Трамп пригрозил высокими пошлинами General Motors

Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике компанию General Motors, которая производит автомобили в Мексике, а затем беспошлинно ввозит в Соединенные Штаты.

Республиканец пригрозил обложить автомобили компании высокой пошлиной. Об этом Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, передает «Федеральное агентство новостей».

«Делайте их в США или платите пограничную пошлину!» — потребовал будущий глава государства.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.

При этом, как передает The Detroit News, в General Motors опровергли обвинения Дональда Трампа о производстве модели Chevrolet Cruze в Мексике.

«Все Chevrolet Cruze, которые сбываются на территории США, собирают на заводе, принадлежащем компании, в Лордстауне, Огайо», — пояснили в компании. Кроме того, представитель автомобильной корпорации отметил, что произведенные в Мексике модели предназначены для мирового рынка.