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Трамп пригрозил высокими пошлинами General Motors

Избранный глава Соединенных Штатов подверг критике компанию за беспошлинный ввоз произведенных в Мексике автомобилей

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике компанию General Motors, которая производит автомобили в Мексике, а затем беспошлинно ввозит в Соединенные Штаты.

Республиканец пригрозил обложить автомобили компании высокой пошлиной. Об этом Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, передает «Федеральное агентство новостей».

«Делайте их в США или платите пограничную пошлину!» — потребовал будущий глава государства.

При этом, как передает The Detroit News, в General Motors опровергли обвинения Дональда Трампа о производстве модели Chevrolet Cruze в Мексике.

«Все Chevrolet Cruze, которые сбываются на территории США, собирают на заводе, принадлежащем компании, в Лордстауне, Огайо», — пояснили в компании. Кроме того, представитель автомобильной корпорации отметил, что произведенные в Мексике модели предназначены для мирового рынка.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Трамп пригрозил высокими пошлинами General Motors

Трамп пригрозил высокими пошлинами General MotorsИзбранный глава Соединенных Штатов подверг критике компанию за беспошлинный ввоз произведенных в Мексике автомобилей

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