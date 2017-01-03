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Посольство США в Москве получило 35 приглашений на кремлевскую елку

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил в Кремль детей американских дипломатов, аккредитованных в России

Американские дипломаты получили 35 приглашений на кремлевскую елку, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В посольстве США приняли приглашения с благодарностью. Однако в ведомстве заявили, что не могут комментировать личные планы семей дипломатов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин пригласил на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль детей американских дипломатов, аккредитованных в России, в ответ на новые санкции США.

Стоит отметить, что также глава государства распорядился пригласить на Новогоднюю и Рождественскую елку детей российских дипломатов, высланных из США по решению администрации Барака Обамы.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Посольство США в Москве получило 35 приглашений на кремлевскую елку

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил в Кремль детей американских дипломатов, аккредитованных в России

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