Посольство США в Москве получило 35 приглашений на кремлевскую елку

Американские дипломаты получили 35 приглашений на кремлевскую елку, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В посольстве США приняли приглашения с благодарностью. Однако в ведомстве заявили, что не могут комментировать личные планы семей дипломатов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин пригласил на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль детей американских дипломатов, аккредитованных в России, в ответ на новые санкции США.

Стоит отметить, что также глава государства распорядился пригласить на Новогоднюю и Рождественскую елку детей российских дипломатов, высланных из США по решению администрации Барака Обамы.