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Путин поручил пригласить детей высланных дипломатов на елку в Кремль

Ранее президент РФ пригласил на Новогоднюю и Рождественскую елку детей американских дипломатов, аккредитованных в России

Фото: REUTERS/Sputnik

Президент РФ Владимир Путин поручил пригласить детей российских дипломатов, высланных из США по решению администрации Барака Обамы, на новогоднюю елку в Кремль.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства. Также президент РФ отметил, что власти не станут запрещать семьям дипломатов в новогодние праздники пользоваться привычными для них местами отдыха.

Стоит отметить, что ранее Путин пригласил на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль детей американских дипломатов, аккредитованных в России.

Тем временем самолет с высланными сотрудниками дипломатических учреждений приземлился в Москве.

Напомним, что США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Путин поручил пригласить детей высланных дипломатов на елку в Кремль

Путин поручил пригласить детей высланных дипломатов на елку в КремльРанее президент РФ пригласил на Новогоднюю и Рождественскую елку детей американских дипломатов, аккредитованных в России

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