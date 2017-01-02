Путин поручил пригласить детей высланных дипломатов на елку в Кремль

Президент РФ Владимир Путин поручил пригласить детей российских дипломатов, высланных из США по решению администрации Барака Обамы, на новогоднюю елку в Кремль.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства. Также президент РФ отметил, что власти не станут запрещать семьям дипломатов в новогодние праздники пользоваться привычными для них местами отдыха.

Стоит отметить, что ранее Путин пригласил на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль детей американских дипломатов, аккредитованных в России.



Тем временем самолет с высланными сотрудниками дипломатических учреждений приземлился в Москве.



Напомним, что США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата.

