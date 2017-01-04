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Белый дом назвал санкции против глав государств «чрезвычайными мерами»

Таким образом пресс-секретарь Барака Обамы ответил на вопрос, почему США не ввели санкции против президента РФ Владимира Путина

Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест заявил, что санкции против глав государств являются «чрезвычайными мерами» и могут быть использованы только в «определенных обстоятельствах», передает «Федеральное агентство новостей».

Таким образом помощник Барака Обамы на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме ответил на вопрос, почему против президента РФ Владимира Путина не были введены санкции за приписываемые Вашингтоном Москве хакерские атаки.

Также Эрнест заявил, что публикация полного отчета американской разведки о хакерских атаках произойдет до окончания срока полномочий действующей администрации.

Напомним, инаугурация избранного президент США Дональда Трампа состоится 20 января.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Белый дом назвал санкции против глав государств «чрезвычайными мерами»

Таким образом пресс-секретарь Барака Обамы ответил на вопрос, почему США не ввели санкции против президента РФ Владимира Путина

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