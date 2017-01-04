Путин поручил проверить формирование региональных программ капремонта

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить правомерность формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба Кремля.

«Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», — указано в сообщении на сайте администрации главы государства.

В частности будет проверено соблюдение законодательства при принятии решений о ремонте многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

В соответствии с поручением президента, отвечать за эту проверку будет Генпрокурор РФ Юрий Чайка. Доклад по ее результатам должен быть представлен до 1 октября 2017 года.