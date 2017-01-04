Минобороны РФ прокомментировало заявление ЦРУ о «выжженной земле»

Заявление США о том, что Россия якобы использует в Сирии «тактику выжженной земли», показывает, что Вашингтон пытается подстелить «соломки на будущее». Так слова главы ЦРУ Джона Бреннана прокомментировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он обратил внимание на то, что «международная коалиция» во главе с США с 2012 года разрушала инфраструктуру Сирии, чтобы ослабить ее легитимное правительство. В свою очередь это создало угрозу для мирного населения.

«Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасет», — приводит «РИА Новости» слова представителя Минобороны.

Игорь Конашенков подчеркнул, что главе ЦРУ должны быть известны реальные результаты действий России в Сирии, поскольку они были озвучены в ходе итоговой коллегии российского министерства. В частности, одним из главных политики РФ стало совместное соглашение с Ираном и Турцией о прекращении боевых действий и подготовке к переговорам в Астане.

Ранее в среду Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии «тактику выжженной земли» и «играет по собственным правилам» на мировой арене.