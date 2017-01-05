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Четверг,
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Самолет НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером РФ у Курил

Российский самолет Bombardier летел с Сахалина, когда его воздушный коридор пересек неопознанный воздушный борт

Опасное сближение с российским пассажирским самолетом допустил самолет НАТО. Инцидент имел место в ночь на 5 января в районе Курильских островов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах, реактивный пассажирский самолет Bombardier вылетел с Сахалина. Российский самолет летел на Курилы, но на высоте 6 тысяч метров к лайнеру приблизился неопознанный самолет. Он следовал на той же высоте и на запросы диспетчеров с земли не отвечал.

«Неопознанный борт несанкционированно пересекал воздушный коридор, по которому двигался Bombardier», – сообщает агентство. Уточняется, что экипаж российского самолета принял решение снизить высоту полета, чтобы избежать столкновения двух бортов.

После инцидента удалось выяснить, что по международной классификации неопознанный самолет относится к воздушным судам НАТО.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Самолет НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером РФ у Курил

Российский самолет Bombardier летел с Сахалина, когда его воздушный коридор пересек неопознанный воздушный борт

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