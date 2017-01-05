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Обама заявил, что заложил «новый фундамент в основание Америки»

Об этом говорится в письме, с которым уходящий президент США обратился к нации

Барак Обама, уходящий с поста президента США, дал высокую оценку своей работе. В письме, в котором политик обратился к нации, говорится, что он «заложил новый фундамент в основание Америки».

«… Я с гордостью могу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки», - говорится в письме Обамы.

Он также отметил, что во время работы его администрации были сделаны первые шаги по преодолению неравенства.

Ранее Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, заявил о намерении отменить до 70 указов Обамы.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Обама заявил, что заложил «новый фундамент в основание Америки»

Об этом говорится в письме, с которым уходящий президент США обратился к нации

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