Рейс «Авроры» на Курилы прошел без инцидентов

В авиакомпании «Аврора», осуществляющей перевозки между Сахалином и Курильскими островами, заявили, что опасного сближения самолета НАТО с пассажирким лайнером не было.

Пресс-секретарь компании заявила ТАСС, что рейс прошел в штатном режиме. «Рейс прошел в штатном режиме», – сказала она.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что российский пассажирский самолет совершил маневр, избегая столкновения с предположительно самолетом НАТО.