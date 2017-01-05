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Рейс «Авроры» на Курилы прошел без инцидентов

Ранее сообщалось, что самолет НАТО приблизился на опасное расстояние к российскому пассажирскому лайнеру

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В авиакомпании «Аврора», осуществляющей перевозки между Сахалином и Курильскими островами, заявили, что опасного сближения самолета НАТО с пассажирким лайнером не было.

Пресс-секретарь компании заявила ТАСС, что рейс прошел в штатном режиме. «Рейс прошел в штатном режиме», – сказала она.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что российский пассажирский самолет совершил маневр, избегая столкновения с предположительно самолетом НАТО.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Рейс «Авроры» на Курилы прошел без инцидентов

Рейс «Авроры» на Курилы прошел без инцидентовРанее сообщалось, что самолет НАТО приблизился на опасное расстояние к российскому пассажирскому лайнеру

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