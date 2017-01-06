Послы США должны покинуть посты ко дню инаугурации Трампа

Приказ о том, что «политические» послы США должны покинуть посты до инаугурации Дональда Трампа, издала переходная команда избранного президента.

«РИА Новости» со ссылкой на New York Times уточняет, что приказ направлен в госдепартамент 23 декабря. Под «политическими» послами США имеются ввиду дипломаты, назначенные на должности благодаря связям с Бараком Обамой.

Речь идет о послах в Чехии, Бельгии, Новой Зеландии и других государствах.

Представитель переходной команды Трампа заявил, что в данном действии нет злого умысла: назначенные Обамой дипломаты покинут вместе с ним свои посты, как и тысячи политических деятелей в Белом доме.