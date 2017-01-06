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Послы США должны покинуть посты ко дню инаугурации Трампа

Соответствующий приказ издала переходная команда избранного президента США

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Приказ  о том, что «политические» послы США должны покинуть посты до инаугурации Дональда Трампа, издала переходная команда избранного президента.

«РИА Новости» со ссылкой на New York Times уточняет, что приказ направлен в госдепартамент 23 декабря. Под «политическими» послами США имеются ввиду дипломаты, назначенные на должности благодаря связям с Бараком Обамой.

Речь идет о послах в Чехии, Бельгии, Новой Зеландии и других государствах.

Представитель переходной команды Трампа заявил, что в данном действии нет злого умысла: назначенные Обамой дипломаты покинут вместе с ним свои посты, как и тысячи политических деятелей в Белом доме.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Послы США должны покинуть посты ко дню инаугурации Трампа

Послы США должны покинуть посты ко дню инаугурации ТрампаСоответствующий приказ издала переходная команда избранного президента США

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