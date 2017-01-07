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После стрельбы в аэропорту Флориды пострадали еще 37 человек

Офис окружного шерифа сообщил о росте числа пострадавших после инцидента со стрельбой в аэропорту Форт-Лодердейл

Власти американского города Форт-Лодердейла, в аэропорту которого накануне мужчина застрелил пятерых человек, подвели итоги по количеству пострадавших.

«Восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента», — говорится в заявлении офиса окружного шерифа, которое цитирует Reuters.

Каким образом люди, находившиеся в здании терминала аэропорта, пострадали уже после стрельбы, не уточняется. Возможно, полученные ими травмы связаны с паникой, возникшей при звуке выстрелов в зале для выдачи багажа.

Как сообщали «Известия», стрелял Эстебан Сантьяго, который, как выяснилось, прибыл в аэропорт Форт-Лодердейла на одном из авиарейсов и привез огнестрельное оружие в багаже. Получив свою сумку в зале выдачи багажа, он тут же открыл ее и начал стрелять по окружащим.

Полиция также установила, что несколько месяцев назад Сантьяго обращался в офис ФБР в Анкоридже и жаловался агентам на преследующие его голоса, которые, по его словам, призывали его присоединиться к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Кроме того, у мужчины при себе имелись некие «военные документы», подлинность которых пока не установлена. Известно, что он действительно служил в Национальной гвардии в Пуэрто-Рико, а потом провел 10 месяцев в Ираке.

Известия // суббота, 7 января 2017 года

После стрельбы в аэропорту Флориды пострадали еще 37 человек

Офис окружного шерифа сообщил о росте числа пострадавших после инцидента со стрельбой в аэропорту Форт-Лодердейл

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