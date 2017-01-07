Клинтон рассматривает возможность участия в выборах мэра Нью-Йорка

Проигравшая президентскую гонку экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает своего участия в борьбе за пост мэра Нью-Йорка
Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон изучает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост мэра города Нью-Йорка, пишет газета New York Daily News со ссылкой на собственный высокопоставленный источник.
Он утверждает, что Клинтон всерьез рассматривает возможность участия в выборах градоначальника. Сейчас этот пост занимает Билл де Блазио, но срок его полномочий истечет в конце нынешнего года.
Ранее «Известия» сообщали, что сайт WikiLeaks пообещал награду в $20 тыс. за информацию о пропавших данных, связанных с электронной перепиской Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США.
В конце декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в поражении его соперницы на выборах виноват действующий глава государства Барак Обама. Сам Обама при этом утверждает, что мог бы вновь одержать победу в президентской гонке.