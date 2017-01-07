Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
7 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Клинтон рассматривает возможность участия в выборах мэра Нью-Йорка

Проигравшая президентскую гонку экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает своего участия в борьбе за пост мэра Нью-Йорка

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон изучает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост мэра города Нью-Йорка, пишет газета New York Daily News со ссылкой на собственный высокопоставленный источник.

Он утверждает, что Клинтон всерьез рассматривает возможность участия в выборах градоначальника. Сейчас этот пост занимает Билл де Блазио, но срок его полномочий истечет в конце нынешнего года.

Ранее «Известия» сообщали, что сайт WikiLeaks пообещал награду в $20 тыс. за информацию о пропавших данных, связанных с электронной перепиской Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США.

В конце декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в поражении его соперницы на выборах виноват действующий глава государства Барак Обама. Сам Обама при этом утверждает, что мог бы вновь одержать победу в президентской гонке.

Читайте также:

Трамп: в поражении Клинтон виноват Обама

Обама уверен, что снова мог бы выиграть выборы президента

Известия // суббота, 7 января 2017 года

Клинтон рассматривает возможность участия в выборах мэра Нью-Йорка

Проигравшая президентскую гонку экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает своего участия в борьбе за пост мэра Нью-Йорка

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке