Клинтон рассматривает возможность участия в выборах мэра Нью-Йорка

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон изучает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост мэра города Нью-Йорка, пишет газета New York Daily News со ссылкой на собственный высокопоставленный источник.

Он утверждает, что Клинтон всерьез рассматривает возможность участия в выборах градоначальника. Сейчас этот пост занимает Билл де Блазио, но срок его полномочий истечет в конце нынешнего года.

Ранее «Известия» сообщали, что сайт WikiLeaks пообещал награду в $ 20 тыс. за информацию о пропавших данных, связанных с электронной перепиской Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США.