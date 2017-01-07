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Суббота,
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Путин рекомендовал ЦБ снизить ставки по кредитам

Эти меры направлены на снижение дефицитов региональных бюджетов

Президент России Владимир Путин рекомендовал Банку России снизить ставки по кредитам для сокращения дефицитов региональных бюджетов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение», — указано в сообщении на сайте администрации главы государства.

Отмечается, что анализ должен быть подготовлен до 1 ноября 2017 года.

К этому сроку президент также поручил руководителям высших исполнительных органов в регионах провести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов, выявить неиспользуемое и вовлечь его в хозяйственный оборот. При этом имущество, находящееся в собственности субъектов и не приносящее доходов или неиспользуемое для решения социальных задач, необходимо приватизировать.

Кроме того, глава государства отметил, что долговую политику субъектов необходимо сформировать до утверждения бюджетов на очередной финансовый год. При этом в ней должно быть реализовано активное использование государственных ценных бумаг субъекта как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджет.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Путин рекомендовал ЦБ снизить ставки по кредитам

Эти меры направлены на снижение дефицитов региональных бюджетов

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