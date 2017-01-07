Путин рекомендовал ЦБ снизить ставки по кредитам

Президент России Владимир Путин рекомендовал Банку России снизить ставки по кредитам для сокращения дефицитов региональных бюджетов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение», — указано в сообщении на сайте администрации главы государства.

Отмечается, что анализ должен быть подготовлен до 1 ноября 2017 года.

К этому сроку президент также поручил руководителям высших исполнительных органов в регионах провести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов, выявить неиспользуемое и вовлечь его в хозяйственный оборот. При этом имущество, находящееся в собственности субъектов и не приносящее доходов или неиспользуемое для решения социальных задач, необходимо приватизировать.

Кроме того, глава государства отметил, что долговую политику субъектов необходимо сформировать до утверждения бюджетов на очередной финансовый год. При этом в ней должно быть реализовано активное использование государственных ценных бумаг субъекта как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджет.