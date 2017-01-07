60 человек погибли при взрыве в сирийском Аазазе

В результате взрыва в сирийском Аазазе погибли 60 человек, еще около 50 пострадали, сообщил представитель гражданской обороны города.

Как передает агентство Sputnik, взрыв произошел в центре города, расположенного рядом с турецкой границей. Заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом судебного органа оппозиционной группировки «Ахрар аш-Шам».

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В сети было опубликовано видео, снятое в районе инцидента.