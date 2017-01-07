ФРГ заявила о причастности хакеров из РФ к кибератакам на серверы ОБСЕ

Служба защиты конституции ФРГ обвинила российских хакеров в причастности к кибератаке на серверы ОБСЕ в 2016 году, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу контрразведки Ханса-Георга Маасена.

«Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась такая же инфраструктура, что и при других кибератаках в рамках кампании APT28 - кампании, которая в минувшем году была направлена, в том числе, против Бундестага», — приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung слова представителя ведомства.

Он также утверждает, что в случае кампании APT28 были найдены доказательства, указывающие на российские источники.

Ранее сообщалось, что осенью 2016 года серверы ОБСЕ подверглись масштабной хакерской атаке. Западные спецслужбы подозревают в ней группу APT28, также известную как Fancy Bears.