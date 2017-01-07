В Турции арестованы пять подозреваемых по делу убийства посла РФ

Полиция Турции арестовала пять человек в рамках расследования дела об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщил представитель прокуратуры города Измир.



Как передает ТАСС, четверо арестованных раньше служили в органах МВД вместе с убийцей российского дипломата Мевлютом Мерт Алтынташом. При этом пятый арестованный является активистом оппозиционной организации Фетхуллаха Гюлена, он курировал сторонников проповедника в рядах курсантов полицейской школы в Измире.

Всем подозреваемым было предъявлено обвинение в «принадлежности к вооруженной террористической организации».

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время своего выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Огнестрельное ранение дипломату нанес служащий МВД Турции Мевлют Мерт Алтынташ. Сотрудникам правоохранительных органов удалось сразу же ликвидировать злоумышленника. Российский МИД квалифицировал произошедшее как теракт.