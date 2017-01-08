Избранный президент США Дональд Трамп считает Лондон союзником
Избранный президент США Дональд Трамп ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Об этом заявил сам республиканец в своем Twitter.
«С большим нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной», – цитирует его ТАСС.
Он добавил, что Великобритания давний и особенный союзник США.
Ранее сообщалось, что Мэй и Трамп обсуждали будущую встречу стразу после победы на выборах республиканца и нашли множество точек соприкосновения, особенно по НАТО.
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