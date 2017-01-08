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Трамп ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

Избранный президент США Дональд Трамп считает Лондон союзником

Избранный президент США Дональд Трамп ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Об этом заявил сам республиканец в своем Twitter.

«С большим нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Великобритания давний и особенный союзник США.

Ранее сообщалось, что Мэй и Трамп обсуждали будущую встречу стразу после победы на выборах республиканца и нашли множество точек соприкосновения, особенно по НАТО.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Трамп ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

Избранный президент США Дональд Трамп считает Лондон союзником

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