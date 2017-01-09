Морская пехота США пропишется в Афганистане

США впервые с 2014 года направляют в Афганистан крупный контингент морской пехоты. Об этом сообщается на официальном сайте Корпуса морской пехоты. Несколько сотен бойцов из элитного Второго экспедиционного отряда (2 Marine expeditionary force — 2MEF) будут ближайшие несколько лет дислоцироваться в провинции Гельменд на юге страны. Они примут непосредственное участие в операциях против боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), а также будут выступать в роли инструкторов и советников для афганских сил. По мнению экспертов, наращивание контингента войск США является попыткой Пентагона не допустить реванша талибов.

Как показал опыт боевых действий в Ираке и Афганистане, морпехи выступают в роли своеобразной пожарной команды, их перебрасывают на наиболее сложные участки, туда, где требуются наступательные действия. Экспедиционные подразделения морской пехоты действовали в Гельменде с 2004 по 2014 год, активно участвовали в боях и потеряли несколько сотен человек.

Сейчас в провинции, по данным Пентагона, находится около 200 американских военнослужащих из состава сухопутных сил, но они фактически отдали инициативу талибам и едва справляются с охраной нескольких ключевых аэродромов. В результате ситуация продолжает ухудшаться. В 2016 году под угрозой оказалась даже столица провинции, и Пентагону пришлось регулярно задействовать для борьбы с талибами не только армейские части, но и отряды сил специальных операций.

Формально морпехи должны выступать прежде всего в роли инструкторов и советников для афганских силовиков, но командование осторожно дает понять, что миссия на самом деле будет «боевой».

«Мы ни в коем случае не считаем это небоевой миссией или чем-то, к чему можно относиться несерьезно», — заявил командир сводного отряда бригадный генерал Роджер Тернер. По данным американской печати, морские пехотинцы останутся в Гельменде как минимум на ближайшие несколько лет. Уже определены сроки ротации. Всего же, по состоянию на конец 2016 года, в Афганистане находились примерно 8400 американских военных.

Морпехи покинули Гельменд в октябре 2014 года в рамках инициированного администрацией Обамы вывода войск из Афганистана. Само их возвращение свидетельствует о серьезности ситуации. Об этом же говорит и высокий уровень потерь среди афганских силовиков. В 2016 году совокупные потери местных сил безопасности составили по меньшей мере 5500 убитыми и около 10 тыс. ранеными.

Эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА), глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что ситуация в Афганистане сейчас действительно очень сложная.

— Положение в стране систематически ухудшается начиная с 2014 года, — рассказал специалист «Известиям». — Повысилась активность талибов, которые стали захватывать районные и областные центры. Выбивать их оттуда приходится с помощью артиллерии и авиации.

По словам Никиты Мендковича, чтобы переломить негативный тренд, кабульские власти вместе с американцами запланировали на 2017 год серию военных операций, которые направлены на стабилизацию ситуации.

— Провинция Гельменд как раз является одним из тех регионов, где наиболее активны боевики, — пояснил политолог. — Она находится на границе с Пакистаном, на территории которого расположены тыловые базы талибов. Там активно выращивается мак, приносящий основные доходы террористам. Поэтому логично начать наступление именно там.

По словам эксперта, несмотря на то что некоторые отряды на юго-востоке и на севере Афганистана стали использовать бренд ИГ (запрещено в России), основным противником законных властей остается «Талибан», в рядах которого по-прежнему насчитывается 30–40 тыс. боевиков.

Никита Мендкович подчеркнул, что для улучшения обстановки в Афганистане необходимо сочетание военных усилий с политическим процессом.

— Тактической победы там реально добиться, поскольку американские части на голову превосходят и талибов, и афганскую армию, — пояснил эксперт. — Однако зачастую американские и афганские силы освобождают какую-то территорию, но не могут ее удержать.