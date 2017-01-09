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«Газпром» сообщил о рекордном росте экспорта в дальнее зарубежье

По словам главы корпорации, в прошлом году был установлен максимальный показатель за всю историю газовой отрасли

Экспорт компании «Газпром» в дальнее зарубежье за прошедший год вырос на 12,5% — до 179,3 млрд кубометров газа, сообщил глава транснациональной корпорации Алексей Миллер.

По его словам, в 2016 году был установлен максимальный показатель за всю историю газовой отрасли.

«Рекордный результат наглядно демонстрирует значительное увеличение спроса на российский газ в Европе и наши возможности обеспечить его надежный экспорт в требуемом объеме», — приводит агентство «Прайм» слова председателя компании.

При этом в абсолютном выражении рост составил 19,9 млрд кубометров газа, это число сопоставимо с объемом поставок компании в прошлом году в Великобританию — 17,8 млрд кубометров.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

«Газпром» сообщил о рекордном росте экспорта в дальнее зарубежье

По словам главы корпорации, в прошлом году был установлен максимальный показатель за всю историю газовой отрасли

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