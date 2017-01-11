Турецкий блицкриг в Сирии не удался

Турецкие войска и их союзники вынуждены были остановить наступление на контролируемый ИГ (организация запрещена в РФ) сирийский город Аль-Баб. Легкие части, несмотря на поддержку авиации, оказались неспособны взять город, и теперь стоит вопрос о вводе на территорию Сирии полноценного контингента с тяжелой бронетехникой и артиллерией. Эксперты отмечают, что блицкрига не получилось, а продолжение кампании чревато для Турции серьезными внутри- и внешнеполитическими проблемами.

По официальным заявлениям минобороны Турции, только за минувшие выходные ВВС страны нанесли свыше 70 ударов по целям в Аль-Бабе и его окрестностях. Столь высокая активность боевой авиации связана с продолжающимися попытками выбить из города боевиков ИГ и не допустить его захвата курдскими отрядами. Однако, как стало известно из соцсетей, турецкие войска и их сирийские союзники столкнулись с неожиданно серьезным сопротивлением, справиться с которым ни коммандос, ни легкие пехотные части, оснащенные преимущественно легкой бронетехникой, не могут.

Поэтому операция «Щит Евфрата», начатая Анкарой 24 августа прошлого года, может превратиться из почти бескровного блицкрига в полномасштабную затяжную войну. По официальным данным, потери пока составили 16 человек убитыми и несколько десятков ранеными. В настоящее время перед турецкими властями стоит вопрос об отправке под Аль-Баб частей с тяжелым вооружением — танками и артиллерией, потому что только они могут справиться с окопавшимися в городе джихадистами. По сведениям региональных СМИ, речь может идти о войсковой группировке численностью до 8 тыс. человек.

В декабре наступающие турецкие части и их союзники заняли западные предместья Аль-Баба и готовились овладеть высотами, господствующими над городом. Однако внезапный контрудар боевиков обратил плохо обученных сирийских ополченцев в бегство. Турецкие военные в ходе боев тогда потеряли более десятка танков. Причем подбиты они были при помощи противотанковых ракет TOW американского производства.

Еще одной проблемой для турок стало отсутствие авиационной поддержки со стороны самолетов возглавляемой США антиигиловской коалиции, под эгидой которой проводится операция «Щит Евфрата». Анкара лишь с трудом добилась, чтобы 3 января американские самолеты хотя бы просто появились над Аль-Бабом. Правда, не для нанесения удара, а для «демонстрации флага».

Замешательством турок и их сирийских союзников могут воспользоваться курды, которые не отказались от идеи соединить два своих кантона Африн и Рожава для создания курдского пояса вдоль турецкой границы. Однако такое развитие событий может привести к столкновениям уже между турками и курдами, а ведь неподалеку стоят еще и части сирийской армии.

Начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов рассказал «Известиям», что из-за проблем под Аль-Бабом президент Реджеп Эрдоган оказался в очень непростом положении.

— Турецких войск в Сирии не так много, — рассказал эксперт. — Пока Анкара действует, как американцы в Афганистане в 2001 году. То есть направляет спецназ, обеспечивает снабжение и авиационную поддержку, а в качестве основной ударной силы использует подконтрольную ей Свободную сирийскую армию (ССА), в которой слабая дисциплина и низкий уровень подготовки. Совершать набеги отряды ССА могут, а грамотно штурмовать укрепленный город не умеют.

Иван Коновалов добавил, что взятию Аль-Баба мешает и политическая ситуация, поскольку на этот город претендуют курды, которых поддерживают США, и в результате сейчас уже наблюдаются серьезные противоречия между Вашингтоном и Анкарой.

— Наконец, сама турецкая армия не имеет опыта взятия городов, — добавляет военный аналитик. — Они в основном проводили контрпартизанские операции, и еще была высадка на Кипре в 1974 году, в ходе которой единственным козырем стало численное превосходство. Даже у армий с богатым боевым опытом, у сирийцев или иракцев, на штурм городов уходят месяцы.

По словам специалиста, чтобы взять Аль-Баб, туркам надо вводить в Сирию полноценный контингент и воевать всерьез, как под Алеппо, однако ни общество, ни армия не хотят полномасштабной операции.

— Ограниченную интервенцию с минимальным контингентом общество еще стерпело, —констатирует Иван Коновалов. — Но если из-за Аль-Баба начнется большая война с курдами, то это чревато и внутриполитическими проблемами, и дальнейшим ухудшением отношений с США.