В России может появиться бюджетный арбитр

В январе может быть поставлена точка в давнем споре о том, кто формирует российский бюджет и каким целям он должен отвечать. Решить этот вопрос предлагается за счет создания института бюджетного арбитра. Таким образом удастся наладить взаимодействие между Минфином и Минэкономразвития, чтобы формировать бюджет, отвечающий задачам экономического роста. Идея, предложенная межведомственной экспертной группой, в конце декабря была одобрена на заседании научного совета при Совете безопасности РФ.

Как рассказал «Известиям» один из участников заседания, в настоящее время рассматривается два варианта организации работы бюджетного арбитра. Координацию бюджетной политики может взять на себя либо президент через свою администрацию (если будет утверждена так называемая «американская модель»), либо премьер-министр путем создания специальной правительственной комиссии («британская модель»). Бюджетный арбитр будет выполнять функцию согласительного органа, который должен «примирить» Минфин, традиционно ограничивающий финансирование, и ведомства, отвечающие за экономическое развитие. При этом целью федерального бюджета станет не техническая консолидация, а рост ВВП. Соответственно, основной финансовый документ будет ставить задачи развития за счет конкретных отраслей, регионов и проектов, уточнил источник «Известий».

— Должны быть определены четкие цели бюджетной политики исходя из источников экономического роста: за счет каких регионов, отраслей и программ возможен рост ВВП. Например, вопрос о поддержке сельхозпроизводителей, автопрома или логистики будет решаться исходя из конкретного прогнозируемого их вклада в экономическую ситуацию, — пояснил идею собеседник «Известий». Он подчеркнул также, что роль бюджета должна поменяться с пассивной на активную. При этом участие в бюджетном арбитраже смогут принимать не только непосредственно ведомства, но и бизнес и экспертное сообщество.

Сейчас у бюджета одна цель — сбалансированность, причем на относительно коротком горизонте, отметил источник «Известий». Долгосрочные цели развития экономики предполагают повышение ответственности бюджетной политики и эффективности трат, добавляет эксперт.

— Все стратегические документы должны приниматься консолидированно на уровне бюджетного арбитра, а не за закрытыми дверями в Минфине, — уверен он.



Как ожидается, окончательное решение о создании института бюджетного арбитра президент может принять в конце января, когда эта концепция будет представлена ему в окончательном виде.



Сегодня подготовкой российского бюджета занимается Минфин, который формирует его как технически, так и концептуально, что ограничивает возможности Минэкономразвития, отвечающего за экономический рост, и Минпромторга, отвечающего за развитие промышленности и торговли. Несоответствие бюджета задачам экономического роста является основным поводом для критики документа как экспертным сообществом, так и депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и Счетной палатой.



К примеру, последняя отмечала, что хотя Минфин в основных направлениях бюджетной политики и упоминает структурные проблемы для роста экономики, однако не предлагает конкретных мер по их устранению. Основной целью бюджетной политики ведомство ставит снижение бюджетного дефицита за счет заморозки расходов в номинале и роста доходов. Само по себе это никак не помогает выйти на темпы роста ВВП выше среднемировых — а именно такую задачу поставил президент Владимир Путин в декабрьском послании.



В целом в идее сближения Минфина и Минэкономразвития при формировании бюджета нет ничего плохого и это действительно соответствует лучшим мировым практикам, признает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Однако российская бюджетная политика имеет свою специфику, которая может сделать эти практики не столь эффективными. В частности, из-за большого числа неэффективных расходов (по оценкам Счетной палаты, 1 трлн рублей) просто увеличение расходов в номинале будет скорее нести риски, чем способствовать росту ВВП, уверена эксперт.



— В принципе это хорошо, когда экономический и финансовый блок работают в одном направлении. У нас исторически сложилось так, что они тянут одеяло в разные стороны. Но, к сожалению, мало прописать в бюджете — давайте столько-то тратить и это даст экономический рост, — пояснила Александра Суслина. — В отсутствии такой прямой взаимосвязи заключается ключевой минус всех подобных предложений. И даже если заливать экономику деньгами, отдача от этого будет невысока. В итоге можно потратить очень много и не достичь нужного эффекта.



Альтернативным решением могло бы стать политическое заявление о том, что экономика является безусловным приоритетом, уверена эксперт. В этом случае подобная поддержка от властей способствовала бы снятию многих тревог бизнеса и стала бы катализатором роста.



— Если будет дан правильный сигнал экономическим агентам, то не будет реальных преград урезанию неэффективных расходов, и на месте неэффективных госмонстров начнут появляться частные компании, — считает Александра Суслина.



По словам партнера коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Сергея Сорокина, предлагаемые изменения потребуют внесения поправок в Бюджетный кодекс в том случае, если арбитром будет выступать президент или его администрация. Если будет принята за основу модель с созданием правительственной комиссии, поправок не потребуется.