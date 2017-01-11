Песков: новые санкции США могут нанести ущерб глобальной экономике

Санкции, предложенные американскими сенаторами, могут нанести ущерб не только отношениям страны с Россией, но и навредить глобальной экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Безусловно, такого рода рестрикции — они нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка. Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская экономика и российский энергосектор за последние два года доказали, что «достаточно уверенно стоят на ногах».

«Поэтому, нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор этой экономики — он найдет соответствующие компенсационные меры, для того чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий, если это будет реализовано», — отметил он.

Песков также выразил надежду на то, что американские партнеры смогут «более трезво взглянуть на ситуацию».

Накануне группа сенаторов-демократов во главе с Джоном Маккейном внесла в конгресс США законопроект, предполагающий введение новых санкций — за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.