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Песков: новые санкции США могут нанести ущерб глобальной экономике

Представитель Кремля выразил надежду на то, что американские партнеры смогут «более трезво взглянуть на ситуацию»

Санкции, предложенные американскими сенаторами, могут нанести ущерб не только отношениям страны с Россией, но и навредить глобальной экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Безусловно, такого рода рестрикции — они нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка. Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская экономика и российский энергосектор за последние два года доказали, что «достаточно уверенно стоят на ногах».

«Поэтому, нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор этой экономики — он найдет соответствующие компенсационные меры, для того чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий, если это будет реализовано», — отметил он.

Песков также выразил надежду на то, что американские партнеры смогут «более трезво взглянуть на ситуацию».

Накануне группа сенаторов-демократов во главе с Джоном Маккейном внесла в конгресс США законопроект, предполагающий введение новых санкций — за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Песков: новые санкции США могут нанести ущерб глобальной экономике

Представитель Кремля выразил надежду на то, что американские партнеры смогут «более трезво взглянуть на ситуацию»

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