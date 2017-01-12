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Керри против Картера

Обозреватель Виктор Литовкин — о том, по какому вопросу госсекретарь США разошелся во мнениях с министром обороны

Фото: youtube.com/Свободная Пресса

Все смешалось в доме Обамы. И хотя ни один хакер, как и информаторы WikiLeaks, до сих пор не обнародовал никаких сведений о том, что происходит в Овальном кабинете уходящего в отставку главы американской администрации, когда он приглашает на консультации и совещания министров своего правительства, догадаться об этом нетрудно. Для этого даже не нужно иметь семь пядей во лбу и подслушивающие устройства. Стоит только проанализировать недавние выступления ведущих американских политиков в средствах массовой информации, и все станет ясно. Вот только один пример.

Министр обороны США Эштон Картер в интервью телеканалу NBC заявил, что вклад России в борьбу Соединенных Штатов с ИГ (террористическая группировка, запрещенная в нашей стране) нулевой. «Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, но не сделали ничего», — цитируют Картера информационные агентства. Аргументов в поддержку своего тезиса глава Пентагона, как принято в Вашингтоне, конечно же не привел. Зачем? Он считает, что американскому обывателю и так должно быть ясно: раз министр говорит, значит, так и есть. А все, кто сомневается в его словах, тот «попал под влияние российских хакеров и российской же пропаганды на Russia Today».

Но вот беда: мнения, противоположного мнению Картера, придерживается не кто иной, как глава Госдепартамента Соединенных Штатов Джон Керри. Видимо, тоже попал под обаяние Russia Today и своего визави из Москвы — министра иностранных дел Сергея Лаврова. В интервью той же NBC чуть ли не день в день, когда там побывал министр обороны США, он заявил, что «военная операция России в Сирии для предотвращения захвата власти террористами экстремистской группировки ИГИЛ была успешной». И дальше: «Президент Путин отчасти вмешался, чтобы поддержать Асада и потому что ИГИЛ значительно укрепилась. Экстремисты добились больших успехов в борьбе с Асадом, и он был в очень уязвимой позиции. Полагаю, Иран и Россия решили, что им нужно поддержать его и не допустить, чтобы экстремисты захватили страну». Керри признал, что в то время эта позиция вызвала беспокойство у властей США. При этом, по его словам, Россия и Иран добились «серьезных изменений» по этому вопросу. И сейчас достичь сирийского урегулирования можно только путем переговоров «в Женеве или Астане, где бы они ни прошли».

Конечно, в заявлении Картера можно усмотреть один нюанс. Он говорит, что Россия не сделала вклада в борьбу США с ИГИЛ.

Но этого и не могло быть. Москва не собиралась включаться в коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами. Не только потому, что мы — самодостаточная страна со своей эффективной и профессионально подготовленной армией, способной решать любые боевые задачи, ни под кого не подлаживаясь. Мы не собирались играть в американские игры, где под прикрытием якобы борьбы с ИГ на самом деле руками террористов как ИГИЛ, так и «Джебхат ан-Нусры» (тоже запрещена в России) Вашингтон пытался свергнуть законно избранного президента Сирии Башара Асада. Не только автор этих строк, но и многие другие помнят слова Картера, что в сирийском конфликте «Россия сделала ставку не на того парня».

Задачи разные, и результаты разные. В отличие от американской пропаганды приведем конкретные статистические данные.

За год с небольшим российские ВКС разгромили крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса. Боевики выбиты из Латакии и с территорий южнее и севернее Дамаска, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны. Освобожден от террористов второй по значению культурный и промышленный центр Сирии Алеппо, там сейчас российские саперы заканчивают разминирование городских кварталов. С сентября 2015 года наши летчики совершили 18,8 тыс. вылетов, нанесли 71 тыс. ударов по инфраструктуре радикалов, ликвидировали 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники, 35 тыс. террористов, в их числе и 204 полевых командира.

А еще изъяли у бандитов 448 танков и других бронированных машин, 57 систем ракетного залпового огня, 418 самодельных РСЗО, 410 минометов и 28 тыс. автоматов, пулеметов и другого стрелкового оружия. Наши саперы обезвредили 66 тыс. т взрывчатых веществ и 26,853 тыс. мин. Это только часть из той помощи сирийской правительственной армии, которая привела к перелому в борьбе с террористами на сирийской земле, достижению перемирия с оппозиционными Асаду силами под гарантии Москвы и Анкары и возможности проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта в уже называвшихся Керри Астане и Женеве.

А что за это время сделали США? Вот такие же статистические данные, предоставленные автору в отечественном военном ведомстве. Коалиция под руководством Пентагона совершила 8 тыс. боевых вылетов, нанесла 2,227 тыс. ударов по объектам террористов, уничтожила три моста через реку Евфрат, которыми пользовались местные жители, электроподстанцию в Алеппо, госпиталь организации «Врачи без границ» в Маарет-эн-Нуумане, разбомбила позиции правительственных войск в Дейр-эз-Зоре (погибли 62, ранены более 100 сирийских воинов), разнесла в пух и прах 10 садовых домиков на границе с Иорданией и большое количество других объектов гражданской инфраструктуры. Ударов по объектам незаконной добычи нефти террористов и по их колоннам с нефтеналивниками американские самолеты, как и самолеты других стран — союзников США, не наносили.

Понятно, почему злится Эштон Картер, как, впрочем, и его шеф — президент Барак Обама. Политика американской администрации, состоящей из неоконсерваторов, представляющих Демократическую партию, потерпела полное фиаско на Ближнем Востоке. Как до этого она потерпела поражение во Вьетнаме, в Сомали, в Афганистане, в Ираке... А сейчас — даже на выборах президента США. Конечно, можно во всем винить Россию, каких-то неопознанных российских хакеров, продолжать оболванивать собственный народ и население западных стран, продолжать кричать о российской военной угрозе... Хотя разумные люди давно уразумели, что все, что говорят в Вашингтоне о нашей стране, соответствует российской да, наверное, и не только российской пословице «на воре шапка горит».

До инаугурации нового президента США остались считаные дни — увидим и услышим, какие еще мифы о беспрецедентном влиянии на самую богатую и мощную страну мира со стороны России придумают обанкротившиеся американские политики.

Все смешалось в доме Обамы. И хотя ни один хакер, как и информаторы WikiLeaks, до сих пор не обнародовал никаких сведений о том, что происходит в Овальном кабинете уходящего в отставку главы американской администрации, когда он приглашает на консультации и совещания министров своего правительства, догадаться об этом нетрудно. Для этого даже не нужно иметь семь пядей во лбу и подслушивающие устройства. Стоит только проанализировать недавние выступления ведущих американских политиков в средствах массовой информации, и все станет ясно. Вот только один пример.

Министр обороны США Эштон Картер в интервью телеканалу NBC заявил, что вклад России в борьбу Соединенных Штатов с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в нашей стране) нулевой. «Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, но не сделали ничего», — цитируют Картера информационные агентства. Аргументов в поддержку своего тезиса глава Пентагона, как принято в Вашингтоне, конечно же не привел. Зачем? Он считает, что американскому обывателю и так должно быть ясно: раз министр говорит, значит, так и есть. А все, кто сомневается в его словах, тот «попал под влияние российских хакеров и российской же пропаганды на Russia Today».

Но вот беда: мнения, противоположного мнению Картера, придерживается не кто иной, как глава Госдепартамента Соединенных Штатов Джон Керри. Видимо, тоже попал под обаяние Russia Today и своего визави из Москвы — министра иностранных дел Сергея Лаврова. В интервью той же NBC чуть ли не день в день, когда там побывал министр обороны США, он заявил, что «военная операция России в Сирии для предотвращения захвата власти террористами экстремистской группировки ИГИЛ была успешной». И дальше: «Президент Путин отчасти вмешался, чтобы поддержать Асада и потому что ИГИЛ значительно укрепилась. Экстремисты добились больших успехов в борьбе с Асадом, и он был в очень уязвимой позиции. Полагаю, Иран и Россия решили, что им нужно поддержать его и не допустить, чтобы экстремисты захватили страну». Керри признал, что в то время эта позиция вызвала беспокойство у властей США. При этом, по его словам, Россия и Иран добились «серьезных изменений» по этому вопросу. И сейчас достичь сирийского урегулирования можно только путем переговоров «в Женеве или Астане, где бы они ни прошли».

Конечно, в заявлении Картера можно усмотреть один нюанс. Он говорит, что Россия не сделала вклада в борьбу США с ИГИЛ.

Но этого и не могло быть. Москва не собиралась включаться в коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами. Не только потому, что мы — самодостаточная страна со своей эффективной и профессионально подготовленной армией, способной решать любые боевые задачи, ни под кого не подлаживаясь. Мы не собирались играть в американские игры, где под прикрытием якобы борьбы с ИГ на самом деле руками террористов как ИГИЛ, так и «Джебхат ан-Нусры» (тоже запрещена в России) Вашингтон пытался свергнуть законно избранного президента Сирии Башара Асада. Не только автор этих строк, но и многие другие помнят слова Картера, что в сирийском конфликте «Россия сделала ставку не на того парня».

Задачи разные, и результаты разные. В отличие от американской пропаганды приведем конкретные статистические данные.

За год с небольшим российские ВКС разгромили крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса. Боевики выбиты из Латакии и с территорий южнее и севернее Дамаска, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны. Освобожден от террористов второй по значению культурный и промышленный центр Сирии Алеппо, там сейчас российские саперы заканчивают разминирование городских кварталов. С сентября 2015 года наши летчики совершили 18,8 тыс. вылетов, нанесли 71 тыс. ударов по инфраструктуре радикалов, ликвидировали 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники, 35 тыс. террористов, в их числе и 204 полевых командира.

А еще изъяли у бандитов 448 танков и других бронированных машин, 57 систем ракетного залпового огня, 418 самодельных РСЗО, 410 минометов и 28 тыс. автоматов, пулеметов и другого стрелкового оружия. Наши саперы обезвредили 66 тыс. т взрывчатых веществ и 26,853 тыс. мин. Это только часть из той помощи сирийской правительственной армии, которая привела к перелому в борьбе с террористами на сирийской земле, достижению перемирия с оппозиционными Асаду силами под гарантии Москвы и Анкары и возможности проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта в уже называвшихся Керри Астане и Женеве.

А что за это время сделали США? Вот такие же статистические данные, предоставленные автору в отечественном военном ведомстве. Коалиция под руководством Пентагона совершила 8 тыс. боевых вылетов, нанесла 2,227 тыс. ударов по объектам террористов, уничтожила три моста через реку Евфрат, которыми пользовались местные жители, электроподстанцию в Алеппо, госпиталь организации «Врачи без границ» в Маарет-эн-Нуумане, разбомбила позиции правительственных войск в Дейр-эз-Зоре (погибли 62, ранены более 100 сирийских воинов), разнесла в пух и прах 10 садовых домиков на границе с Иорданией и большое количество других объектов гражданской инфраструктуры. Ударов по объектам незаконной добычи нефти террористов и по их колоннам с нефтеналивниками американские самолеты, как и самолеты других стран — союзников США, не наносили.

Понятно, почему злится Эштон Картер, как, впрочем, и его шеф — президент Барак Обама. Политика американской администрации, состоящей из неоконсерваторов, представляющих Демократическую партию, потерпела полное фиаско на Ближнем Востоке. Как до этого она потерпела поражение во Вьетнаме, в Сомали, в Афганистане, в Ираке... А сейчас — даже на выборах президента США. Конечно, можно во всем винить Россию, каких-то неопознанных российских хакеров, продолжать оболванивать собственный народ и население западных стран, продолжать кричать о российской военной угрозе... Хотя разумные люди давно уразумели, что все, что говорят в Вашингтоне о нашей стране, соответствует российской да, наверное, и не только российской пословице «на воре шапка горит».

До инаугурации нового президента США остались считаные дни — увидим и услышим, какие еще мифы о беспрецедентном влиянии на самую богатую и мощную страну мира со стороны России придумают обанкротившиеся американские политики.

Автор – военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке

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Картер: вклад РФ в борьбу с ИГ — «нулевой»

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Керри против Картера

Керри против КартераОбозреватель Виктор Литовкин — о том, по какому вопросу госсекретарь США разошелся во мнениях с министром обороны

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