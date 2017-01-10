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Шойгу: обнуляя вклад РФ в борьбу с ИГ, Пентагон перепутал страну

Министр обороны также посоветовал Эштону Картеру быть аккуратнее в подобных оценках

Фото: сайт Минобороны России/mil.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что глава Пентагона Эштон Картер, говоря о нулевом вкладе России в борьбу с терроризмом в Сирии, перепутал страну.

Об этом глава оборонного ведомства завил сегодня в ходе совещания с руководящим составом Минобороны.

«Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, «нулевую» оценку вкладу России в борьбу с терроризмом в Сирии и регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну, б) был бы аккуратен в таких оценках», — цитирует Шойгу ТАСС.

Напомним, в минувшие выходные в интервью телеканалу NBC Картер заявил, что присутствие РФ только «усиливает гражданскую войну» в Сирии, а вклад страны в борьбу с терроризмом равен нулю.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Шойгу: обнуляя вклад РФ в борьбу с ИГ, Пентагон перепутал страну

Шойгу: обнуляя вклад РФ в борьбу с ИГ, Пентагон перепутал странуМинистр обороны также посоветовал Эштону Картеру быть аккуратнее в подобных оценках

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