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Госдума одобрила декриминализацию семейных побоев в первом чтении

Побои, совершенные в семье впервые, будут наказываться согласно Административному, а не Уголовному кодексу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о декриминализации статьи «Побои» в первом чтении.

В соответствии с документом побои, совершенные в семье впервые, будут наказываться согласно Административному, а не Уголовному кодексу.

За повторное рукоприкладство ответственность будет наступать уже по уголовному законодательству, передает ТВЦ.

Согласно действующему законодательству, под побоями подразумеваются действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к легкому вреду здоровья. При этом побои в семье подпадали под действие Уголовного кодекса, тогда как побои вне семьи — под действие Кодекса об административных правонарушениях.

По словам одного из авторов законопроекта, сенатора Елены Мизулиной, сейчас для возбуждения уголовного дела по этой статье достаточно только заявления потерпевшего или даже анонимного сообщения.

«Именно в том, с какой легкостью может возбуждаться уголовное дело, когда ни медицинские справки не нужны, ни экспертизы, и есть опасность этой статьи», — отметила сенатор.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Госдума одобрила декриминализацию семейных побоев в первом чтении

Госдума одобрила декриминализацию семейных побоев в первом чтенииПобои, совершенные в семье впервые, будут наказываться согласно Административному, а не Уголовному кодексу

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