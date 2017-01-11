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Госдума приступает к реализации послания президента

Из 900 законопроектов 90 будут касаться связанных с ним поручений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

За весеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть около 900 законопроектов. 90 из них направлены на реализацию ежегодного послания президента Федеральному собранию в декабре 2016 года. Среди основных документов: введение административного наказания за опасное вождение, ответственность за грубые нарушения правил поведения на стадионе и вне его во время спортивных соревнований, контроль за продажами алкогольсодержащих жидкостей, введение наказания за жестокое обращение с животными, а также законопроект о защите от киберугроз.

В плане работы нижней палаты по реализации послания президента — 135 законопроектов, заявил на первом в этом году пленарном заседании Госдумы первый вице-спикер Александр Жуков. 16 документов уже приняты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 90 законопроектов предстоит принять в рамках работы весенней сессии.

Основные законопроекты

В числе основных инициатив — поправки в КоАП, устанавливающие административную ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях, а также административное наказание за опасное вождение.

Также в приоритетах законопроекты, ужесточающие контроль за продажами алкогольсодержащих жидкостей: один был внесен в декабре прошлого года группой депутатов, другой — правительством. По словам Жукова, эти законопроекты будут рассмотрены в ближайшее время.

— Много говорилось и об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Соответствующую инициативу мы будем рассматривать в весеннюю сессию, — также заявил первый вице-спикер.

Экономика

В блоке «экономическая политика» предстоит рассмотреть правительственные инициативы, направленные на развитие Крымского федерального округа. Также предполагается принять законопроекты, устанавливающие правила регулирования добычи подземных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов.

В первом чтении депутаты рассмотрят поправки в закон о рекламе и КоАП, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере распространения наружной рекламы. Планируется также принять документы по развитию транспортной инфраструктуры и безопасности.

Социальная сфера

В блоке «социальная политика» в первую очередь планируется рассмотреть законопроект об использовании листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

Изменения предполагаются и в документах, регулирующих создание попечительских советов медицинских организаций, и в законопроектах по развитию волонтерства в сфере здравоохранения.

Также будут приняты поправки в закон об образовании, которые касаются деятельности базовых подразделений образовательных организаций.

Коррупция и киберугрозы

В январе планируется принять в первом чтении и президентский законопроект, который призван усовершенствовать госполитику в области противодействия коррупции. В частности, речь идет о проверке достоверности полноты предоставленных сведений о доходах. Законопроект был внесен главой государства в декабре прошлого года.

В этом же месяце депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий лишение свободы сроком до 10 лет за создание программ для атак на «критическую информационную инфраструктуру» РФ.

Комитеты Госдумы должны утвердить свои законотворческие программы в недельный срок, подчеркнул Александр Жуков. 

Весенняя сессия Госдумы в 2017 году продлится до 30 июля.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Госдума приступает к реализации послания президента

Госдума приступает к реализации послания президентаИз 900 законопроектов 90 будут касаться связанных с ним поручений

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