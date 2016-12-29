Прошлогоднее послание президента почти реализовано

По итогам 2016 года Госдуме не удалось принять 30% инициатив, направленных на реализацию прошлогоднего послания президента Федеральному собранию. Большую часть нерассмотренных документов решено перенести на весеннюю сессию — парламентарии вернутся к изучению законопроектов о донорстве, развитии Дальнего Востока, новой системе госзакупок и дополнительных гарантиях для журналистов, работающих в зонах вооруженного конфликта.



Окончательно план реализации послания президента за 2015 год предполагается закрыть в весеннюю сессию. К концу 2016 года из 99 пунктов намеченного плана (есть в распоряжении «Известий») осталось невыполненными 30. Ранее глава рабочей группы Госдумы по реализации положений ежегодных посланий президента, вице-спикер Александр Жуков сообщил, что 13 законопроектов уже прошли первое чтение, а остальные находятся в стадии подготовки.



Александр Жуков напомнил, что основными темами послания-2015 стали внешняя политика, противодействие терроризму и коррупции, совершенствование судебной системы. Также Владимир Путин ставил задачи по импортозамещению, поддержке экспорта, технологическому обновлению и повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Экономика и здравоохранение

Согласно плану реализации послания, больше всего законопроектов принято в разделах, посвященных вопросам противодействия коррупции и совершенствования судебной сферы, макроэкономической устойчивости и финансовой независимости страны, а также социальной помощи, здравоохранению, науке и образованию.



В разделе «внешняя политика и борьба с терроризмом» остались не принятыми четыре из восьми законопроектов, а в сфере экономического развития и улучшения делового климата — 18 (это самый большой раздел, он состоит из 50 пунктов).

Весной следующего года депутаты планируют рассмотреть резонансный законопроект о донорстве органов человека и их трансплантации. Внесение этого документа ожидалось еще осенью 2016-го. Проект был подготовлен Минздравом годом ранее и направлен в правительство. Однако его обсуждение, доработка и согласование продолжаются до сих пор. Основные споры ведутся вокруг того, каким образом будет фиксироваться волеизъявления гражданина о возможности использовать его органы для трансплантации после смерти.

Также Госдума готовится окончательно принять поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», запрещающие реорганизацию и ликвидацию медучреждений в сельской местности без согласования с жителями. Законопроект был принят в первом чтении в марте этого года.

Большая часть плана реализации послания-2015 посвящена вопросам экономического развития и улучшения делового климата. Из 50 пунктов выполнено 32. По десяти пунктам ожидается внесение инициатив, среди них — законопроект о научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ, подготовленный Минобрнауки. Сейчас документ находится на согласование в правительстве.

От правительства ожидается внесение нескольких инициатив, касающихся развития Дальнего Востока. Среди них — «О свободном порте Дальнего Востока» и соответствующие изменения в законодательные акты, правда, его подготовка может продлиться до осени 2017 года.

Из прошлого созыва

Весной в ГД ждут внесения правительственных законопроектов в сфере производства и оборота органической продукции, создания отечественного посевного и племенного фондов, семеноводства и изучения генетических ресурсов растений.

Коме того, во втором чтении будут рассмотрены правительственные поправки, совершенствующие порядок проведения госзакупок. Предлагается установить перечень конкурентных способов их осуществления, определить предельное значение начальной цены договора (200 млн рублей) и расширить практику осуществления закупок в электронной форме. Также документ повышает ответственность заказчиков за размещение достоверной информации.

Среди законопроектов, рассмотрение которых запланировано на весеннюю сессию 2017 года, есть документы, которые лежат в Госдуме несколько лет. Например, проект о создании системы реабилитации наркоманов был внесен еще в апреле 2013 года депутатом от «Единой России Ириной Яровой (сейчас — заместитель председателя Госдумы, в прошлом созыве — глава комитета по безопасности и противодействию коррупции). После замечаний правительства документ вернулся на доработку, а в марте 2014 года появилась новая редакция, подписанная 18 депутатами и одним сенатором. Законопроект был включен в примерную программу на ноябрь 2016 года, но его рассмотрение вновь отложили.

Также запланировано второе чтение законопроекта об установлении дополнительных гарантий для журналистов. Он был внесен группой депутатов в июле 2014 года и принят в первом чтении в феврале 2015 года. Авторы предлагают обязать редакции СМИ страховать жизнь и здоровье журналистов, работающих в зонах вооруженных конфликтов. Кроме того, такие корреспонденты должны пройти курс обучения мерам безопасности, иметь средства индивидуальной защиты с опознавательным знаком «Пресса/Press» и международное удостоверение журналиста.

Еще один законопроект, меняющий правила зачета срока, проведенного в СИЗО, в срок отбытия наказания, ждет второго чтения с июня 2008 года. Сейчас он исчисляется день за день, а авторы инициативы предлагают вести зачет иначе: один день в СИЗО — за полтора дня в колонии общего режима и воспитательной, за два — при отправке осужденного в колонию-поселение.



Опрошенные «Известиями» эксперты назвали процент исполнения президентских поручений по итогам послания Федеральному собранию 2015 года достаточно высоким.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман напомнила, что когда контрольно-ревизионное управление президента публиковало данные об исполнении указов главы государства, эти показатели, как правило, составляли 70–72% и никогда не превышали 75%.



Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что при этом не следует возлагать всю ответственность за исполнение президентских поручений на действующий состав Госдумы.



— Если говорить о послании 2015 года, в котором затрагивались вопросы внешней политики, противодействия международному терроризму, коррупции, обеспечения финансовой независимости, импортозамещения и другие, то совершенно очевидно, что для парламентариев эти темы были приоритетными, но есть долги прошлого созыва, которые сейчас перешли к созыву нынешнему, — пояснил политолог. — Я больше чем уверен, что и в том, что касается реализации положений послания этого года, проблем не возникнет, да и по 2015 году, уверен, вся необходимая работа Госдумой будет проделана.

