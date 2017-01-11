Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Президент призвал прокуроров защитить бизнес от давления

Владимир Путин выступил на торжественном заседании в честь 295-летия Генеральной прокуратуры РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре в Год экологии следить за исполнением закона в области охраны окружающей среды, призвал прокуроров защищать "честный бизнес от необоснованных проверок", а также попросил уделять особое внимание вопросам соблюдения трудового и социального законодательства.

Глава государства посетил торжественное заседание, посвященное 295-летию российской прокуратуры. Мероприятие прошло в историческом здании на ул. Большая Дмитровка в Москве.

Владимир Путин поздравил работников ведомства и напомнил, что "для выполнения своих профессиональных обязанностей прокуратуре даны очень широкие полномочия, а средства и методы прокурорского надзора позволяют не только быстро пресекать нарушения закона, но и устранять их причины".

По словам президента, роль надзорного ведомства заметна во всех отраслях правового регулирования. Однако при этом особое внимание глава государства попросил уделять вопросам, связанным с оплатой труда и исполнению пенсионного законодательства.

- Важно, что в последнее время акцент в работе прокуратуры сделан на надзоре за соблюдением трудового и социального законодательства в том числе и вопросах оплаты труда, начисления пенсий, пособий. Я прошу и впредь держать эти вопросы под особым контролем, - сказал глава государства. - Реальную помощь должна оказать прокуратура социально уязвимым категориям граждан, пожилым, инвалидам, несовершеннолетним. В сложных жизненных ситуациях такая поддержка просто незаменима, к примеру– в области долевого строительства, защиты жилищных прав в целом.

Среди актуальных задач, по словам президента, и надзор за деятельностью контролирующих инстанций. Он напомнил, что добросовестный, честный, прозрачный бизнес должен быть надёжно защищён со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления.

- За последний год органами прокуратуры выявлено свыше 150 тысяч нарушений, связанных с осуществлением государственного и муниципального контроля в отношении предпринимателей. Этой сфере нужно и впредь уделять повышенное внимание, - заявил Владимир Путин.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил "Известиям", что бизнесмены довольно часто жалуются на нарушение порядка проведения проверок. Он также напомнил, что с июня 2016 года в ведомстве работает "прямая линия" для предпринимателей. За время её работы в ГП поступило 634 обращения. Лидируют (175 обращений) - заявления о рейдерстве и других неправомерных действиях в отношении бизнесменов. На втором месте по частоте обращений (128) - необоснованное уголовное преследование и заключение бизнесменов под стражу. На третьем месте (108) - жалобы на нарушение процедуры предоставления публичных услуг и размещения заказов на сайте госзакупок. Более 50 предпринимателей сообщили о нарушении порядка проведения проверок.

Прокуратура должна постоянно следить за исполнением закона и в области охраны окружающей среды и природопользования, заявил Владимир Путин. Президент уточнил, что только по фактам хищений лесных ресурсов и нарушений правил пожарной безопасности в лесах по инициативе прокуроров возбуждено свыше тысячи уголовных дел.

- Год экологии, объявленный в России в 2017 году, обязывает и органы прокуратуры, и другие звенья государственного аппарата повысить координацию работы на этом участке, чтобы добиться новых значимых результатов, - подчеркнул глава государства.

В своём выступлении Владимир Путин затронул также вопросы борьбы с коррупцией, призвав прокурорских работников принять активное участие в совершенствовании антикоррупционного законодательства. Он также обратил внимание прокуроров на необходимость контроля за ситуацией с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Президент напомнил, что закреплённые в законе стандарты содержания заключённых, их права, в том числе и на медицинскую помощь, должны соблюдаться.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка поблагодарил Владимира Путина за личное присутствие на торжественном мероприятии.

- Для всех работников это в высшей степени почетно, - обратился к президенту генпрокурор.

Прокуратура России была учреждена 12 января 1722 года указом Петра I. За институтом прокуроров была закреплена функция органа «наблюдения за законностью действий должностных лиц и охраны государственных интересов».

Известия // среда, 11 января 2017 года

Президент призвал прокуроров защитить бизнес от давления

Президент призвал прокуроров защитить бизнес от давления Владимир Путин выступил на торжественном заседании в честь 295-летия Генеральной прокуратуры РФ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке