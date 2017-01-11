Президент призвал прокуроров защитить бизнес от давления

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре в Год экологии следить за исполнением закона в области охраны окружающей среды, призвал прокуроров защищать "честный бизнес от необоснованных проверок", а также попросил уделять особое внимание вопросам соблюдения трудового и социального законодательства.

Глава государства посетил торжественное заседание, посвященное 295-летию российской прокуратуры. Мероприятие прошло в историческом здании на ул. Большая Дмитровка в Москве.



Владимир Путин поздравил работников ведомства и напомнил, что "для выполнения своих профессиональных обязанностей прокуратуре даны очень широкие полномочия, а средства и методы прокурорского надзора позволяют не только быстро пресекать нарушения закона, но и устранять их причины".

По словам президента, роль надзорного ведомства заметна во всех отраслях правового регулирования. Однако при этом особое внимание глава государства попросил уделять вопросам, связанным с оплатой труда и исполнению пенсионного законодательства.

- Важно, что в последнее время акцент в работе прокуратуры сделан на надзоре за соблюдением трудового и социального законодательства в том числе и вопросах оплаты труда, начисления пенсий, пособий. Я прошу и впредь держать эти вопросы под особым контролем, - сказал глава государства. - Реальную помощь должна оказать прокуратура социально уязвимым категориям граждан, пожилым, инвалидам, несовершеннолетним. В сложных жизненных ситуациях такая поддержка просто незаменима, к примеру– в области долевого строительства, защиты жилищных прав в целом.

Среди актуальных задач, по словам президента, и надзор за деятельностью контролирующих инстанций. Он напомнил, что добросовестный, честный, прозрачный бизнес должен быть надёжно защищён со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления.

- За последний год органами прокуратуры выявлено свыше 150 тысяч нарушений, связанных с осуществлением государственного и муниципального контроля в отношении предпринимателей. Этой сфере нужно и впредь уделять повышенное внимание, - заявил Владимир Путин.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил "Известиям", что бизнесмены довольно часто жалуются на нарушение порядка проведения проверок. Он также напомнил, что с июня 2016 года в ведомстве работает "прямая линия" для предпринимателей. За время её работы в ГП поступило 634 обращения. Лидируют (175 обращений) - заявления о рейдерстве и других неправомерных действиях в отношении бизнесменов. На втором месте по частоте обращений (128) - необоснованное уголовное преследование и заключение бизнесменов под стражу. На третьем месте (108) - жалобы на нарушение процедуры предоставления публичных услуг и размещения заказов на сайте госзакупок. Более 50 предпринимателей сообщили о нарушении порядка проведения проверок.

Прокуратура должна постоянно следить за исполнением закона и в области охраны окружающей среды и природопользования, заявил Владимир Путин. Президент уточнил, что только по фактам хищений лесных ресурсов и нарушений правил пожарной безопасности в лесах по инициативе прокуроров возбуждено свыше тысячи уголовных дел.

- Год экологии, объявленный в России в 2017 году, обязывает и органы прокуратуры, и другие звенья государственного аппарата повысить координацию работы на этом участке, чтобы добиться новых значимых результатов, - подчеркнул глава государства.

В своём выступлении Владимир Путин затронул также вопросы борьбы с коррупцией, призвав прокурорских работников принять активное участие в совершенствовании антикоррупционного законодательства. Он также обратил внимание прокуроров на необходимость контроля за ситуацией с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Президент напомнил, что закреплённые в законе стандарты содержания заключённых, их права, в том числе и на медицинскую помощь, должны соблюдаться.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка поблагодарил Владимира Путина за личное присутствие на торжественном мероприятии.

- Для всех работников это в высшей степени почетно, - обратился к президенту генпрокурор.

Прокуратура России была учреждена 12 января 1722 года указом Петра I. За институтом прокуроров была закреплена функция органа «наблюдения за законностью действий должностных лиц и охраны государственных интересов».

