Марин Ле Пен объединяет всех евроскептиков Евросоюза

21 января в немецком городе Кобленц состоится конференция с участием лидеров партий евроскептиков. В ней примут участие лидеры «Национального фронта» (Франция), «Альтернативы для Германии», «Лиги Севера» (Италия), «Фламандского интереса» (Бельгия), «Свободы» (Нидерланды). Инициатором конференции выступила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Главным событием конференции станет вступление в альянс немецкой партии «Альтернатива для Германии» и создание «дорожной карты» альянса евроскептиков на 2017 год. Об этом сообщили «Известиям» сразу три источника в европейских партиях и подтвердили официальные представители «Национального фронта», «Альтернативы для Германии» и «Фламандского интереса».



По данным высокопоставленных источников «Известий» в партиях евроскептиков, Марин Ле Пен, лидер «Альтернативы для Германии» Фрауке Петри, председатель «Лиги Севера» Маттео Сальвини и лидер «Свободы» Герт Вилдерс примут участие в конференции в Германии, где будет разработана «дорожная карта» на 2017 год. Собеседники отметили, что инициатором мероприятия выступает Марин Ле Пен.

Советник по европейским делам Марин Ле Пен, член бюро «Национального фронта» и европарламентарий Людовик де Данн сказал «Известиям», что Ле Пен посетит конференцию.

— 2017 год станет годом партий евроскептиков. Это важнейшее событие, и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен обязательно приедет в Кобленц. Конференция неслучайно запланирована на 21 января. 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа. Начинается новая эра европейской и западной политики, — сказал де Данн.

Собеседник также подчеркнул, что важным событием станет официальное вступление в альянс партий евроскептиков «Альтернативы для Германии».

Напомним, что союз евроскептиков был создан в июне 2015 года по инициативе Марин Ле Пен и был назван «Европейским движением за нации и свободы». Он включает в себя несколько европейских оппозиционных партий. На сегодняшний день у альянса около 40 мест в Европейском парламенте.

Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» ранее не входила в альянс. На последних региональных выборах «Альтернатива для Германии» набрала около 20% в отдельных немецких землях, обогнав правящую партию Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз». По данным соцопросов, нынешние рейтинги партии колеблются у отметки 15%.

Член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер сообщил «Известиям», что конференция будет носить название «Свобода для Европы».

— В Германии соберутся лидеры, которые готовы взять на себя ответственность за будущее Европы. Проблемы в ЕС настолько велики, что исправить ситуацию возможно только тогда, когда у нас будут сильные партнеры в каждой стране. Для «Альтернативы для Германии» сотрудничество с европейскими партнерами очень важно. Мы стремимся к усилению суверенитета и преодолению массовой миграции, — отметил немецкий политик.

Председатель бельгийской оппозиционной правой партии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен также подтвердил «Известиям» намерение принять участие в конференции.

— Главное событие — официальное вступление «Альтернативы для Германии» в наш альянс. Это делается в преддверии выборов в Германии. Также нами будут приняты общие документы. В 2017 году выборы также пройдут во Франции и Нидерландах, — подчеркнул Ван Грикен.

Итальянский политолог, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза сказал «Известиям», что встреча лидеров партий евроскептиков — это начало формирования заметной политической силы в Европе, которая станет играть важную роль в Европарламенте.

— Создается третья сила, которая будет состоять из альянса партий евроскептиков. Она определенно будет играть серьезную роль в Европарламенте. Сейчас в Европе есть две силы: левые партии и правоцентристы. Однако евроскептики уверенно набирают политический вес. У них есть поддержка, и она усиливается, — резюмировал Кьеза.

