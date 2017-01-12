Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Марин Ле Пен объединяет всех евроскептиков Евросоюза

Лидер «Национального фронта» усиливает альянс евроскептиков «Альтернативой для Германии»

Фото: ТАСС

21 января в немецком городе Кобленц состоится конференция с участием лидеров партий евроскептиков. В ней примут участие лидеры «Национального фронта» (Франция), «Альтернативы для Германии», «Лиги Севера» (Италия), «Фламандского интереса» (Бельгия), «Свободы» (Нидерланды). Инициатором конференции выступила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Главным событием конференции станет вступление в альянс немецкой партии «Альтернатива для Германии» и создание «дорожной карты» альянса евроскептиков на 2017 год. Об этом сообщили «Известиям» сразу три источника в европейских партиях и подтвердили официальные представители «Национального фронта», «Альтернативы для Германии» и «Фламандского интереса».

По данным высокопоставленных источников «Известий» в партиях евроскептиков, Марин Ле Пен, лидер «Альтернативы для Германии» Фрауке Петри, председатель «Лиги Севера» Маттео Сальвини и лидер «Свободы» Герт Вилдерс примут участие в конференции в Германии, где будет разработана «дорожная карта» на 2017 год. Собеседники отметили, что инициатором мероприятия выступает Марин Ле Пен.

Советник по европейским делам Марин Ле Пен, член бюро «Национального фронта» и европарламентарий Людовик де Данн сказал «Известиям», что Ле Пен посетит конференцию.

— 2017 год станет годом партий евроскептиков. Это важнейшее событие, и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен обязательно приедет в Кобленц. Конференция неслучайно запланирована на 21 января. 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа. Начинается новая эра европейской и западной политики, — сказал де Данн.

Собеседник также подчеркнул, что важным событием станет официальное вступление в альянс партий евроскептиков «Альтернативы для Германии».

Напомним, что союз евроскептиков был создан в июне 2015 года по инициативе Марин Ле Пен и был назван «Европейским движением за нации и свободы». Он включает в себя несколько европейских оппозиционных партий. На сегодняшний день у альянса около 40 мест в Европейском парламенте.

Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» ранее не входила в альянс. На последних региональных выборах «Альтернатива для Германии» набрала около 20% в отдельных немецких землях, обогнав правящую партию Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз». По данным соцопросов, нынешние рейтинги партии колеблются у отметки 15%.

Член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер сообщил «Известиям», что конференция будет носить название «Свобода для Европы».

— В Германии соберутся лидеры, которые готовы взять на себя ответственность за будущее Европы. Проблемы в ЕС настолько велики, что исправить ситуацию возможно только тогда, когда у нас будут сильные партнеры в каждой стране. Для «Альтернативы для Германии» сотрудничество с европейскими партнерами очень важно. Мы стремимся к усилению суверенитета и преодолению массовой миграции, — отметил немецкий политик.

Председатель бельгийской оппозиционной правой партии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен также подтвердил «Известиям» намерение принять участие в конференции.

— Главное событие — официальное вступление «Альтернативы для Германии» в наш альянс. Это делается в преддверии выборов в Германии. Также нами будут приняты общие документы. В 2017 году выборы также пройдут во Франции и Нидерландах, — подчеркнул Ван Грикен.

Итальянский политолог, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза сказал «Известиям», что встреча лидеров партий евроскептиков — это начало формирования заметной политической силы в Европе, которая станет играть важную роль в Европарламенте.

— Создается третья сила, которая будет состоять из альянса партий евроскептиков. Она определенно будет играть серьезную роль в Европарламенте. Сейчас в Европе есть две силы: левые партии и правоцентристы. Однако евроскептики уверенно набирают политический вес. У них есть поддержка, и она усиливается, — резюмировал Кьеза.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Марин Ле Пен объединяет всех евроскептиков Евросоюза

Марин Ле Пен объединяет всех евроскептиков ЕвросоюзаЛидер «Национального фронта» усиливает альянс евроскептиков «Альтернативой для Германии»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке