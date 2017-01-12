МИД Италии надеется на возвращение формата G8 к майскому саммиту

Глава итальянского внешнеполитического ведомства Анджелино Альфано считает, что к концу мая в саммите на Сицилии Россия может вернуться в формат «большой восьмерки», передает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала RAI-2.

«Мы не можем не желать возвращения с Россией к формату G8 и завершения атмосферы «холодной войны», — заверил Альфано.

Надежду на возвращение России в формат G8 в нынешнем мае на саммите в сицилийском Таормине глава МИД Италии назвал «доброй надеждой начала года, которая может реализоваться в ближайшие месяцы».

Альфано пояснил, что в этом плане ситуация во многом зависит от позиции Москвы и выполнения Минских соглашений по Украине российской стороной.

Ранее, как сообщали «Известия», за возвращение России в «большую восьмерку» высказывался глава МИД Германии Вальтер Штайнмайер. В качестве условий он называл существенный прогресс в мирном урегулировании сирийского конфликта и выполнение Минских соглашений.