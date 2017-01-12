Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Глава Нацразведки США обсудил с Трампом «компромат» на него

Джеймс Клэппер раскритиковал своих коллег-разведчиков за утечку сведений с секретного брифинга

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с главой американской национальной разведки Джеймсом Клэппером, чтобы обсудить появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющемся на него компромате у российских спецслужб, передает Reuters.

Клэппер, рассказывая об этой встрече с журналистами, особо отметил, что анонимный доклад, опубликованный интернет-порталом BuzzFeed, не является «продуктом американских спецслужб».

Кроме того, глава национальной разведки США возмутился своими коллегами, которые допустили утечку в СМИ информации, обсуждавшейся на секретном брифинге с Трампом 6 января.

Как ранее сообщали «Известия», The Wall Street Journal со ссылкой на собственный осведомленный источник заявил, что автором доклада с «компроматом» на Трампа выступил бывший британский разведчик Кристофер Стил. В настоящее время он является совладельцем и одним из директоров компании Orbis Business Intelligence, занимающейся расследованиями и системами безопасности.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Глава Нацразведки США обсудил с Трампом «компромат» на него

Джеймс Клэппер раскритиковал своих коллег-разведчиков за утечку сведений с секретного брифинга

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке