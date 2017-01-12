Глава Нацразведки США обсудил с Трампом «компромат» на него

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с главой американской национальной разведки Джеймсом Клэппером, чтобы обсудить появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющемся на него компромате у российских спецслужб, передает Reuters.

Клэппер, рассказывая об этой встрече с журналистами, особо отметил, что анонимный доклад, опубликованный интернет-порталом BuzzFeed, не является «продуктом американских спецслужб».

Кроме того, глава национальной разведки США возмутился своими коллегами, которые допустили утечку в СМИ информации, обсуждавшейся на секретном брифинге с Трампом 6 января.

Как ранее сообщали «Известия», The Wall Street Journal со ссылкой на собственный осведомленный источник заявил, что автором доклада с «компроматом» на Трампа выступил бывший британский разведчик Кристофер Стил. В настоящее время он является совладельцем и одним из директоров компании Orbis Business Intelligence, занимающейся расследованиями и системами безопасности.