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CNN ответил Трампу на обвинения в лживости

Руководство телеканала не согласно с утверждением избранного президента США

Телекомпания CNN ответила избранному президенту США Дональду Трампу на обвинения в «фейковости».

Руководство выступило с заявлением, в котором сообщалось, что сюжет о якобы имеющемся у РФ компромате на Трампа вышел в эфир из благих побуждений, и это было сознательное решение: «Поскольку мы не подтвердили предположения, содержащиеся в нем», передает «Федеральное агентство новостей». В заявлении также отмечается, что «телеканал абсолютно уверен» в своем репортаже.

Напомним, скандал разгорелся после того, как Дональд Трамп выразил свое возмущение выходом в эфир сюжета о том, что некие «российские агенты» якобы имеют на него компромат, и теперь избранный глава государства находится под влиянием Москвы.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

CNN ответил Трампу на обвинения в лживости

Руководство телеканала не согласно с утверждением избранного президента США

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