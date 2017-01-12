Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

МЭР: задачей власти РФ станет рост предсказуемости условий для бизнеса

Об этом сообщил в ходе Гайдаровского форума глава ведомства Максим Орешкин

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что определенность экономических условий для ведения бизнеса в РФ — основная задача правительства на 2017 год. Об этом он сообщил в ходе Гайдаровского форума.

«Чтобы работать на глобальный рынок в России, чтобы встраивать Россию в цепочки международной кооперации, нужен, конечно, и другой уровень определенности для бизнеса. И вопрос определенности того, как экономика реагирует на волатильность цен на нефть, насколько устойчива налоговая система, как вообще вся регуляторика в стране работает. Эта определенность очень важна. Я думаю, в этом году главная задача правительства - работа над тем, чтобы эта определенность (была) и понимание того, как будет развиваться экономика», — сказал министр.

Он также добавил, что большая часть иностранных инвестиций пришла в Россию за последние 15-20 лет, когда российская экономика быстро разваливалась из-за роста потребительского спроса и крепкого рубля, который был обусловлен ростом цен на нефть.

Именно поэтому, подчеркнул Орешкин, иностранный бизнес, который приходил в РФ, ориентировался, в первую очередь, на внутренний рынок.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

МЭР: задачей власти РФ станет рост предсказуемости условий для бизнеса

Об этом сообщил в ходе Гайдаровского форума глава ведомства Максим Орешкин

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке