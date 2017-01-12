МЭР: задачей власти РФ станет рост предсказуемости условий для бизнеса

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что определенность экономических условий для ведения бизнеса в РФ — основная задача правительства на 2017 год. Об этом он сообщил в ходе Гайдаровского форума.

«Чтобы работать на глобальный рынок в России, чтобы встраивать Россию в цепочки международной кооперации, нужен, конечно, и другой уровень определенности для бизнеса. И вопрос определенности того, как экономика реагирует на волатильность цен на нефть, насколько устойчива налоговая система, как вообще вся регуляторика в стране работает. Эта определенность очень важна. Я думаю, в этом году главная задача правительства - работа над тем, чтобы эта определенность (была) и понимание того, как будет развиваться экономика», — сказал министр.

Он также добавил, что большая часть иностранных инвестиций пришла в Россию за последние 15-20 лет, когда российская экономика быстро разваливалась из-за роста потребительского спроса и крепкого рубля, который был обусловлен ростом цен на нефть.

Именно поэтому, подчеркнул Орешкин, иностранный бизнес, который приходил в РФ, ориентировался, в первую очередь, на внутренний рынок.