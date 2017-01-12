Последняя ледовая переправа заработала в Амурской области на реке Зея. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Новая переправа стала 11-й по счету и теперь соединяет Свободный и Серышевский районы. Ее приняла специальная комиссия, в которую вошли представители администраций обоих районов, государственные инспекторы ГИМС МЧС, сотрудники полиции и представители обслуживающей компании.

Ледовая переправа состоит из двух полос, она будет функционировать в светлое время суток. Для обеспечения безопасного движения специалисты установили дорожные знаки с указанием максимальной скорости и грузоподъемности транспортного средства, шлагбаумы и информационные стенды. Кроме того, произведена отсыпка подъездных путей, оборудован щит со спасательным инвентарем. Толщина ледового покрова позволяет передвигаться транспорту грузоподъемностью не более 15 т, сообщает ИА «Амур.инфо».

Ранее сообщалось, что на этом участке под лед провалился грузовик. Тогда водитель автомобиля пропал без вести.

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