«Заря» отечественной космонавтики: 10 фактов из жизни Сергея Королева

В разговоре о космических подвигах России первыми в памяти всплывают имена Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Алексея Леонова и других знаменитых астронавтов. Но ни одно из событий, принесших им славу, не было бы возможно без вклада Сергея Королева — ученого, открывшего человеку путь в космос.

12 января создателю корабля «Восток» и основоположнику практической космонавтики исполнилось бы 110 лет. По этому случаю «Известия» решили вспомнить самые интересные факты из жизни советского ученого.

Приметы: по понедельникам не летаем

Фото: РИА Новости



Сергей Павлович был весьма суеверным человеком. В саду около его дома висела подкова на счастье, а после нескольких неудачных стартов, случившихся в понедельник, он решил больше не переносить полеты на этот день недели. К тому же он не любил, когда на площадке во время запусков были женщины, а в кармане держал две монеты — их он перебирал, когда сильно нервничал.

Вдохновитель: дружба с Циолковским

Королев всегда увлекался фантастической литературой. Особенно его интересовали книги изобретателя Эдуарда Циолковского, которые Сергей Павлович до последних дней дарил только самым близким людям. Прочитав «Исследование мировых пространств реактивными приборами», будущий отец-основатель отечественной космонавтики загорелся желанием покорить пространство за пределами земной атмосферы. Позже Королев познакомился с Циолковским — и между ними завязалась дружба. Во время одной из встреч Сергей Павлович заявил, что ставит перед собой цель пробиться к звездам. На его фразу незамедлительно последовал ответ, что на это может не хватить и всей человеческий жизни.

Околоземная орбита: первый спутник

В середине 1950-х Королев совершил прорыв в космической индустрии. Вместе с коллегами Мстиславом Келдышем и Михаилом Тихонравовым он предложил вывести на орбиту первый искусственный спутник Земли. Осуществить ему это удалось 4 октября 1957-го благодаря модификации боевых ракет Р-7.

Путешествие к звездам: «Поехали!»

Фото: РИА Новости



Грандиозное событие, навсегда вошедшее в историю человечества, произошло 12 апреля 1961 года. Королев создал первый пилотируемый космический корабль «Восток-1», на борту которого Юрий Гагарин совершил оборот вокруг Земли. Отношения между конструктором и космонавтом всегда были дружескими, а их позывные — «Заря-1» и «Кедр» — на слуху почти так же, как легендарное «Поехали!».

Политический арест и помилование лично Сталиным

В конце 1930-х будущий Герой Социалистического Труда попал за решетку, когда его обвинили в причастности к троцкистской организации. Во время войны он работал под руководством заключенного Андрея Туполева и строил самолеты и ракеты. Со своей задачей он справлялся настолько хорошо, что вскоре его перевели в другое КБ тюремного типа и привлекли к созданию ракетных двигателей новых образцов. Помилован он был в статусе главного конструктора, случилось это в июле 1944 года по личному приказу Иосифа Сталина.

Покровительство Хрущева: премии, звания и особняк

Первый секретарь ЦК КПСС поддерживал практически все инициативы Королева. И на то были очевидные причины — достижения Сергея Павловича были не только важны для науки, но и привлекали внимание мировой общественности. Хрущев отблагодарил Королева премиями, званиями, а также двухэтажным особняком, который был построен неподалеку от ВДНХ.

Нобелевский пролет: «творец — народ»

Престижнейшая награда обходила стороной многих выдающихся людей. Но мало кто заслуживал ее столь же явно, как Королев. Сергея Павловича хотели наградить за запуск первого искусственного спутника Земли и за полет первого человека в космос, однако в дело вмешались советская власть и, в частности, Хрущев. В ответ на предложение академии Никита Сергеевич сказал, что «творцом новой техники является весь народ», а не один человек.

Непризнанный герой

Фото: РИА Новости ​​​​​​​



Имя Королева было рассекречено лишь после его смерти. Более того, он не сумел попасть на Красную площадь, когда вся страна чествовала первого в мире космонавта. Сергей Павлович встречал Гагарина в аэропорту, но в колонне, сопровождавшей автомобиль с космонавтом, он был в числе последних, поэтому пробиться сквозь собравшуюся в центре столицы толпу он так и не смог.

Мечты о Марсе: «космическое наступление»

Заветной целью Королева было путешествие на Красную планету. Конструктор составил так называемый план «космического наступления», в который входила экспедиция на Марс. Хрущев идею одобрил, но позже свое мнение переменил, существенно сократив финансирование проекта. Однако полностью от своих намерений Королев отказываться не стал и продолжил работу над реализацией мечты.

Лунная одиссея

В том самом плане «космического наступления» был еще один важный пункт. Королев готовился организовать первую экспедицию на Луну и построить на спутнике Земли поселение. Но после прихода к руководству Леонида Брежнева лунной программе начали уделять куда меньше внимания.

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