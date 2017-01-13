Миссия армии становится гуманитарной

В Национальном центре управления обороной России 12 января в присутствии своих заместителей, слушателей военных вузов, политологов и экспертов министр обороны Сергей Шойгу открыл курс «Социальные среды» своей специальной лекцией. За пятнадцатиминутным выступлением довольно неожиданно последовало предложение неформально обсудить текущие проблемы военного ведомства и ответить на вопросы аудитории (аудитория оживилась).

Министр констатировал обострение борьбы за доступ к мировым ресурсам и то, что главным инструментом конкуренции, к сожалению, становятся военные конфликты или информационное противоборство, которое сопровождается применением такого инструмента, как «цветные революции».

Этот инструмент, как понятно, призван разрушать политические системы стран, интересных крупным финансово-промышленным транснациональным группам в смысле доступа к их ресурсам, и даже физически устранять политиков, которые препятствуют этим разрушительным планам по изменению экономической реальности.

Интересно, что Сергей Шойгу отчасти приоткрыл тайну вокруг модернизации Вооруженных сил России до 2020–2021 годов, приведя довольно оптимистические показатели и обратив внимание на положительную динамику развития процессов.

Пожалуй, важнейшим тезисом стало подтверждение недавнего высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не собирается участвовать в дорогостоящей «гонке вооружений», которую ей навязывают извне, и даже планирует в некотором смысле снять «ядерное напряжение» в мире (если, конечно, получится), положив в основу мобилизационных планов к 2021 году использование высокоточных комплексов вооружений.

Взамен пресловутой «гонки» военное ведомство гарантирует лишь сохранение необходимого уровня безопасности от внешних угроз.

Прекрасным полигоном для отработки всех этих трендов стала сирийская кампания. Россия, не привлекая дополнительных средств из госбюджета, смогла реализовать целый ряд проектов.

Во-первых, использовала некоторые виды боеприпасов и техники, которые заполняли склады и предназначались для утилизации.

Во-вторых, «обкатала» новые системы вооружений, показав, так сказать, витрину достижений российского оружия, чем стимулировала военно-техническое сотрудничество, значительно увеличив корзину заказов ВПК.

В-третьих, выполнила программы обучения личного состава в боевых условиях или условиях, приближенных к боевым, решив проблему быстрого повышения квалификационного уровня военнослужащих.

В-четвертых, получила бесценный опыт военной дипломатии, что называется, в полевых условиях. Ведь в силу определенных обстоятельств военным специалистам пришлось выстраивать конструкции для организации переговоров с оппозиционными силами в Сирии и «отделять» «умеренных» от террористов без помощи наших западных партнеров.

Хотя как раз на последнем этапе удалось даже выстроить некоторый механизм согласования действий с Израилем, Турцией и даже США, когда они поняли, что без подобного взаимодействия резко возрастает риск боевых потерь с их стороны.

Важным было также замечание министра о том, что сирийское общество начало отторгать террористов, проводя четкие линии разграничения между ними и гражданами Сирии, в чем-то несогласными с Башаром Асадом. Данное обстоятельство дает основания полагать, что процесс выздоровления сирийского общества уже запущен. А это означает, что окончание военной миссии России в Сирии уже не за горами.

Подводя некоторый итог деятельности министерства на текущий период, Сергей Шойгу отметил, что военное ведомство активно занимается теперь и гуманитарно-образовательной проблематикой. Например, в 2017 году будет завершено создание филиальной сети военных вузов, а также завершится стройка сети клиник под эгидой Военно-медицинской академии с самым современным оборудованием и высококлассными специалистами, которые сегодня проходят обучение, в том числе и за рубежом.

Очевидно, что в условиях незаконных западных так называемых санкций Россия должна особенно тщательно сохранять свой суверенитет. И помимо этого ей придется становиться совершенно самодостаточной страной в смысле обеспечения населения всем необходимым. И армия должна играть в этих процессах далеко не последнюю, а может быть, и первую роль.

Автор — генеральный директор Центра политической информации