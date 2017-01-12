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В Пензенской области возросло число заболевших гриппом

За неделю в регионе им заболели 17 человек

В Пензенской области возросло число заболевших гриппом. За одну неделю в регионе зафиксировано более 1,7 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, 17 случаев гриппа типа А и Б, где имеется один летальный исход. Такие данные озвучила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального Минздрава Галина Рожкова.

По ее словам, случаи заболеваний гриппом выявили у непривитых людей. В настоящий момент в регионе наблюдается опасность заражения свиным и гонконгским гриппом.

«47,2% населения привито — более 600 тыс. человек, но больше половины не привито», — цитирует Рожкову ИА «Пенза-пресс».

По словам главного внештатного эпидемиолога регионального Минздрава, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пензенской области прогнозируется в 20-х числах января.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

В Пензенской области возросло число заболевших гриппом

За неделю в регионе им заболели 17 человек

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