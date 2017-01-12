В Калининградской области продукты подорожали на 3,4%

Продукция Калининградской области подорожала на 3,4%. Индекс потребительских цен на товары и услуги к прошлому месяцу составил 100,5%, в том числе на продовольственные товары — 101,3%, непродовольственные товары — 99,9%, а на услуги — 100,2%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

Больше всего увеличились цены на продукты, за исключением алкоголя, — на 1,5% по сравнению с данными ноября и на 3,6% по сравнению с декабрем 2015 года.

В целом по сравнению с позапрошлым годом продовольствие подорожало на 4,7%. Цены на товары возросли на 4,4%, а услуги — на 5,7%. Непродовольственные товары выросли в цене в среднем на 5,6%.

За минувший год продовольствие подорожало в регионе на 3,4%, отмечает kaliningradfirst.ru.

Читайте также:

Эксперты: кризис заставил россиян вспомнить советские методы покупок

Россияне перешли на овощную диету

Продуктовую помощь хотят освободить от налогов​​​​​​​

