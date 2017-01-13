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Скорая помощь перевернулась под Иркутском, пострадали 4 человека

Среди пострадавших есть один ребенок

ДТП с участием машины скорой помощи произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе деревни Малиновка Иркутской области. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по по региону.

По данным ИА IrkutskMedia, авария произошла в Черемховском районе Иркутской области примерно в 09:00 часов утра (04:00 мск). Автомобиль скорой помощи, следовавший из города Зима в областной центр, в районе деревни Малиновка не справился с управлением и опрокинулся.

Как сообщает ТАСС, среди пострадавших — водитель и фельдшер скорой помощи. Пассажиры кареты скорой помощи травм не получили. В машине скорой помощи кроме водителя и фельдшера находились мать с ребенком, которые направлялись на госпитализацию в медучреждение. Все четверо были доставлены в Черемховскую городскую больницу № 1.

Уточняется, что в результате аварии водитель и фельдшер получили травмы различной степени тяжести, состояние пострадавших удовлетворительное.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Скорая помощь перевернулась под Иркутском, пострадали 4 человека

Среди пострадавших есть один ребенок

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