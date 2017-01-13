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Пятница,
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Кудрин: ВВП РФ может показать рост более чем в 3% к 2019 году

Для этого необходимы структурные реформы, считает глава Центра стратегических разработок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме заявил, что в случае проведения структурных реформ темпы роста экономики могут ускориться выше 3% к 2019 году и ускорить рост до уровня выше 4% к 2022 году.

По словам Кудрина, по целевому сценарию ЦСР к 2035 году ВВП страны можно было бы увеличить в два раза, а по инерционному — всего лишь в 1,5 раза.

Он отметил, что рост экспорта является одним из факторов ускорения экономики и технологическое отставание является самым главным вызовом для РФ на ближайшие 10–15 лет.

По его словам, «это означает сжатие нашего экономического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки, не будем участвовать в этих новых рынках».

Глава ЦСР считает, что на развитие технологического потенциала нужно сместить основной акцент со стороны государства.

Кудрин обратил внимание на то, что экономика России вошла в фазу низких темпов роста и это связано не только с ценами на нефть или санкциями. 

«Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные — это институциональные и структурные», — заключил бывший министр финансов РФ.

Ранее ЦБ РФ выпустил доклад о денежно-кредитной политике, в котором не исключается ускорения роста российской экономики в 2017 году более чем на 1%. 

В документе также прогнозируется, что в 2018–2019 годах темп роста российской экономики может достигнуть 2–2,5% в случае постепенного повышения цены на нефть Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси) до $55 за баррель.

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    Известия // пятница, 13 января 2017 года

    Кудрин: ВВП РФ может показать рост более чем в 3% к 2019 году

    Кудрин: ВВП РФ может показать рост более чем в 3% к 2019 годуДля этого необходимы структурные реформы, считает глава Центра стратегических разработок

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