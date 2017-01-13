Сирия предупредила Израиль о последствиях обстрела аэродрома

Командование ВС САР выступило с заявлением, в котором обещало продолжать вести войну против террористов до их полной ликвидации и «отсекать руки, которые стоят за ними»
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Командование ВС Сирии ответило на ракетный удар истребителей ВВС Израиля по военному аэродрому Мезза, расположенному в 5 км от президентского дворца.
«Эта агрессивная акция стала отчаянной попыткой поднять моральный дух террористических формирований», — говорится в заявлении командования вооруженных сил САР, передает ТАСС.
Также командование предупредило Израиль о последствиях нападения, подчеркнув, что «сирийская армия будет продолжать вести войну против террористов до их полной ликвидации и отсечет руки, которые стоят за ними».
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