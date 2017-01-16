ЦБ нашел и обезвредил 1600 «черных кредиторов»

Центробанк усилил активность в борьбе с компаниями, которые под видом микрофинансовых организаций незаконно выдают потребительские займы по ставкам порядка 900% годовых. В прошлом году за счет внедрения новых методов обнаружения Банк России выявил 1600 таких «черных кредиторов». Это в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщили «Известиям» официальные представители ЦБ.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора, в прошлом году Центробанк передал в прокуратуру, Министерство внутренних дел и Федеральную антимонопольную службу сведения о 1600 «черных кредиторах».

— В 2015-м Банк России и его территориальные подразделения направили в уполномоченные органы 431 письмо по нелегальным кредиторам, — уточнили в пресс-службе ЦБ. — В 2016 году направлялось по 300–400 обращений ежеквартально.

Увеличению числа выявленных «черных кредиторов» способствовало и то, что в минувшем году на их деятельность обратила внимание Генпрокуратура. В начале 2016-го на фоне многочисленных скандалов она потребовала от Центробанка навести порядок на рынке микрофинансирования.



Легальные микрофинансовые компании отличаются от нелегальных не только включением в специально созданный реестр регулятора, но и методами работы. Если первые выдают микроссуды по ставкам около 600% годовых и используют законные методы взыскания, то ставки по кредитам вторых приближаются к 1000%, а методы взыскания — к уголовно преследуемым.

«Черные кредиторы», как правило, не соблюдают требования по ограничению процентной ставки по займу, которая не может более чем на треть превышать ставку, определенную Центробанком. Нередко мошенники устанавливают и значительные штрафы за каждый день просрочки платежа, в то время как максимально возможные санкции для заемщиков не могут составлять более 20% годовых от суммы долга.

Рост числа жалоб граждан на «черных кредиторов» вынудил Центробанк начать разработку специальных мер. В 2016 году регулятор в тестовом режиме запустил программу по выявлению нелегальных кредиторов в сети Yandex Data Factory. Она позволяет оперативно находить «черных кредиторов» по их рекламе в интернете. Как уточнил близкий к ЦБ источник, тестирование прошло успешно. По его словам, в 2017 году ЦБ планирует активно использовать эту разработку.

Сегодня компании, которые не включены Центробанком в специальный реестр, вообще не могут выдавать ссуды. За нелегальную деятельность подобные организации могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей. Тем не менее регулятор признает, что «в области потребзаймов высока активность незаконных кредиторов, а люди, обращающиеся к ним, почти гарантированно становятся жертвами мошенничества». Поэтому ЦБ разработал законопроект, усиливающий санкции для псевдомикрофинансистов. Если компания нарушила закон один раз, штраф составит 500 тыс. рублей, при рецидиве эта сумма может быть увеличена до 5 млн. Законопроект уже внесен в Госдуму.

По словам замдиректора СРО «Мир» Андрея Паранича, клиенты, которые не знакомы с нюансами работы микрофинансовых организаций, могут не отличить «белую» компанию от «черной».

— Возможны ситуации, когда клиент приходит в первую попавшуюся компанию за «живыми» деньгами, не поинтересовавшись, включена ли она в реестр ЦБ, — пояснил Андрей Паранич. — Кроме того, мошенники могут предъявить гражданам и фальшивое свидетельство о включении в реестр. А финансово грамотный клиент перед походом за микрозаймом обязательно изучает информацию на сайте ЦБ и условия, которые ему предлагают.

По словам главного исполнительного директора компании «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, при выборе компании 57% заемщиков руководствуются не условиями займа, а скоростью принятия решения по его выдаче, наличием у организации сайта и колл-центра, а также рекомендациями друзей. Детально объяснять условия займа, важность ответственности за собственные финансовые решения и соблюдения графика платежей сегодня необходимо 60% клиентов, подчеркнул эксперт.

— Увеличение суммы административных штрафов будет способствовать уходу незаконных компаний с рынка, — считает гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. — Сейчас штрафы нелегалов не пугают. Кроме того, исправить ситуацию может и привлечение к уголовной ответственности.

Эксперт считает, что правоохранительным органам стоит более оперативно реагировать на сигналы от ЦБ о деятельности «черных кредиторов». Как правило, нелегалы работают на одном месте недолго, а потом просто исчезают, напомнил он.