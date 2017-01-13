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У самой воюющей армии новый командующий

Новым командующим 58-й армией стал генерал-майор Евгений Никифоров

Фото: сайт Минобороны России/mil.ru

В 58-й общевойсковой армии Южного военного округа назначен новый командующий — генерал-майор Евгений Никифоров, сменивший на этой должности генерал-майора Сергея Кузовлева. Примечательно, что Кузовлев пробыл командармом-58 менее полугода.

58-я армия, штаб которой дислоцируется во Владикавказе, считается самым воюющим объединением Российской армии. Части и подразделения армии участвовали в первой и второй чеченских кампаниях, защищали Дагестан от вторжения ваххабитов, участвовали в августе 2008 года в операции по принуждению Грузии к миру. В 2014 году бригады и полки 58-й армии приняли активное участие в российской операции в Крыму.

В настоящее время части и соединения армии дислоцируются на территории Северной и Южной Осетии, в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане.

Как рассказали «Известиям» несколько собеседников «Известий» в военном ведомстве, причина такой быстрой смены командующих — в реорганизации всего Южного военного округа, которая началась осенью прошлого года. В частности, в составе 58-й армии появятся новые воинские части, а также изменятся задачи, стоящие перед объединением.

Примечательно, что на Украине генерал-майора Евгения Никифорова, как и генерал-майора Сергея Кузовлева, подозревают в руководстве подразделениями Донецкой и Луганской народных республик и на основании этого включили в санкционный список.

Евгений Никифоров родился 10 сентября 1970 года. В 1991 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище. С 1991 по 2001 год служил в 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДВО (г. Уссурийск) командиром артиллерийского взвода, противотанковой батареи, парашютно-десантного батальона.

В 2003 году окончил Общевойсковую академию. Затем еще семь лет (с 2003 по 2010 год) прослужил в 83-й десантной бригаде ДВО. 28 марта 2005 года был назначен ее командиром. В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ и был назначен заместителем командующего 58-й общевойсковой армии.

В августе 2016 года назначен командующим 20-й Гвардейской общевойсковой армией (Воронеж). Воинские звания майор и подполковник получил досрочно. 

Сергей Кузовлев родился 7 января 1967 года. В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Был командиром 506-го мотострелкового полка (Тоцкий район Оренбургской обл), участником чеченской кампании. С 1 февраля 2005 по июль 2008 года — командир миротворческой бригады Приволжско-Уральского военного округа, дислоцировавшейся в Рощино под Самарой.

С декабря 2005 года занимался обеспечением мира в зоне грузино-абхазского конфликта. В 2008 поступил в Академию Генерального штаба ВС РФ. После ее окончания назначен командиром 18-й отдельной мотострелковой бригады (Ханкала, Чечня). С 2012 года — начальник штаба 58-й армии Южного военного округа. С июля 2015 по август 2016 года — командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией, а с августа 2016-го — командующий 58-1 армией. 

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

У самой воюющей армии новый командующий

У самой воюющей армии новый командующийНовым командующим 58-й армией стал генерал-майор Евгений Никифоров

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