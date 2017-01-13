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Топ-чиновники РФ о будущем экономики: росте и его условиях

Министры и Кудрин поделились взглядами на выход страны из кризиса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Россия за пару лет в силах выйти на темп роста экономики выше 3%, при этом нуждается в реформах и не должна рассчитывать на дорогую нефть. Своими взглядами на антикризисные перспективы в пятницу на форуме в Москве поделились сразу несколько топ-чиновников правительства и Центробанка, а также влиятельный экс-министр финансов Алексей Кудрин, занимающийся разработкой экономических программ для властей.

Рост

«Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России», — заявил Кудрин, возглавляющий Центр стратегических разработок.

По его словам, страна находится на исторически достаточно низких темпах роста экономики: «Даже ниже, чем в период застоя в Советском союзе».

«Мы должны настроить себя на те реформы, которые позволят нам перейти к новому качеству», — добавил Кудрин и предложил начать с реформы госуправления.

Реформы, по оценке Кудрина, помогут России к 2019 году выйти на темп роста ВВП выше 3% к 2019 году, а к 2022-му он может ускориться выше 4%.

Экс-министр финансов отметил, что рост экспорта является одним из факторов ускорения экономики, выделил важность сохранения накопительного компонента пенсионной системы.

Он также напомнил о задаче повышения производительности труда и назвал технологическое отставание самым главным вызовом для России на ближайшие 10–15 лет.

Инвестиции

«Темпы роста в 1–2% никого не устраивают, но для того чтобы достигнуть более высоких темпов роста, важно, чтобы эти темпы роста были устойчивыми», — отметил новый руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.

В то же время, по его словам, по итогам 2017 года национальная экономика вырастет значительно выше прогноза в 0,6%.

Для ускорения, продолжил чиновник, нужно вкладывать больше денег, но текущей активности бизнеса для подобного восстановительного рывка недостаточно.

«У нас инвестиции в ВВП составляют 22% сейчас <...> Того уровня инвестиций, который у нас есть, для более высоких темпов роста просто недостаточно», — сделал вывод министр.

Ключевым препятствием для инвестиций в России Орешкин назвал «макроэкономические риски, то есть отсутствие стабильных ожиданий макроэкономической динамики в будущем».

Налоги

Российские власти, по его словам, не планируют кардинально менять налоговую систему — изменения будут плавными.

«Для кого налоговая система должна становиться проще и легче? Конечно же, для бизнеса, который полностью работает в легальной сфере», — пояснил глава Минэка.

По его словам, чиновники будут заниматься настройкой налоговой системы для стимулирования инвестиций и инноваций.

«Какого-то серьезного изменения для физических лиц не предполагается», — заявил Орешкин.

Нефть

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Россия может в 2017 году сохранить резервный фонд при цене нефти $50 за баррель, а Орешкин назвал это «неплохой задачей».

По его словам, дополнительные доходы казны от нефти по такой цене могут составить 1 трлн рублей — часть из них придется направить на расходы по поддержке экономики и социальной сферы.

«В этом году предусматривается в бюджете использование средств фондов, Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, в объеме 1,8 трлн рублей», — сообщил глава Минфина.

К началу 2017 года в Резервном фонде осталось меньше 1 трлн рублей, Фонд национального благосостояния насчитывал 4,36 трлн рублей.

Орешкин со своей стороны добавил, что текущие цены на нефть равновесные и ждать их роста в долгосрочной перспективе не стоит.

«Те ожидания, которые у нас есть по спросу, не позволят кардинально вырасти нефтяным котировкам с текущего уровня», — подчеркнул министр.

Инфляция

Достижение цели в 4% по инфляции в 2017 году вполне реально, после того как к его началу годовой темп замедлился до 5,4%, считает Орешкин.

«Не вижу каких-то серьезных угроз для того, чтобы наш прогноз по инфляции в 4% в 2017 году был серьезно нарушен. Мы выходим на эту цифру, по нашим оценкам», — отметил он.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева добавила, что уровень 4% был выбран с учетом состояния экономики и финансовой системы, накопившей за последние годы много рисков.

«Важно достичь 4% и заякорить инфляционные ожидания на этом уровне и стабилизировать инфляцию и экономику», — сообщила топ-менеджер регулятора.

Цель по инфляции на среднесрочную перспективу нужно снизить до 2–2,5%, уточнил Кудрин.

Рубль

Тему курса рубля затронул глава Минпромторга Денис Мантуров, отметивший негативные последствия его чрезмерного укрепления.

Резкий рост национальной валюты до 55 рублей/$1 в течение нескольких месяцев привел бы к росту издержек российских производителей и уменьшил их конкурентоспособность на мировом рынке, пояснил он.

Министр рассчитывает на снижение ставки ЦБР, что снизит стоимость кредитования для экономики.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Топ-чиновники РФ о будущем экономики: росте и его условиях

Топ-чиновники РФ о будущем экономики: росте и его условияхМинистры и Кудрин поделились взглядами на выход страны из кризиса

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