​​​​​​​Туристов защитят рублем

В срок до 31 января российских туроператоров в сфере выездного туризма обязали создать фонды персональной ответственности. Об этом представителей туротрасли предупредило Федеральное агентство по туризму. Но до сих пор большинство туроператоров не сделали этого. «Известия» выяснили, как отсутствие фондов отразится на отдыхающих.

«Напоминаем, что тех операторов, которые не сформируют фонды в законодательно установленные сроки, Ростуризм будет вынужден исключить из единого федерального реестра туроператоров», — предупредил глава ведомства Олег Сафонов.

— Основной функционал нового фонда — повышение безопасности туристов и в первую очередь их финансовой безопасности. Дело в том, что когда в 2014 году у нас произошло банкротство сразу 28 операторов, мы вывезли 56 тыс. туристов более чем из 20 стран мира. Но оказалось, что еще большее число людей пострадало, не покидая дома. Это те, кто приобрел туристский продукт, но так и не успел им воспользоваться, — рассказал «Известиям» директор ассоциации«Турпомощь» Александр Осауленко. — По среднестатистическим расчетам, таким людям были возвращены деньги лишь в размере 8–12% от суммы, которую они первоначально внесли.

Так появилась идея создать фонды персональной ответственности для каждого туроператора, а с 1 января этого года соответствующий закон вступил в силу. Правда, фактически участникам рынка дан еще один месяц — у них есть время до 31 января.

Общая величина фонда персональной ответственности составляет 7% от стоимости реализованного туроператором продукта за предыдущий год. Однако закон позволяет наполнять «копилку» и постепенно — по 1% каждый год в течение семи лет.

Итоговой суммы, по мнению государства и бизнеса, с лихвой хватит на то, чтобы на 100%, а не на 8–12%, как раньше, компенсировать туристам потери в случае краха организации, которая продавала им путевки.

Александр Осауленко напомнил, что в течение последних лет уровень защиты российского туриста неуклонно рос. Сначала же существовал лишь один инструмент — страхование или банковская гарантия. Но хотя по сравнению с 2014 годом случаев, когда туроператоры не могут выполнить свои обязательства, стало намного меньше (шесть — в 2015 году и пять — в 2016-м), фонд персональной ответственности всё равно нужен, уверен Осауленко.

Он напомнил, что помимо фонда персональной ответственности продолжает действовать и резервный фонд, формируемый «Турпомощью». Но у последнего другие задачи.

— Резервный фонд направлен на эвакуацию российских граждан из-за границы в случае невозможности фирмой исполнять обязательства. На это тратятся общие деньги фонда, хотя каждый оператор делает туда отчисления, — рассказал он. — Фонд персональной ответственности потому так и называется, что это деньги конкретного оператора. И он отвечает уже не только за тех своих туристов, которые «застряли» за рубежом. Главное отличие нового фонда — он на 100% гарантирует возврат средств тем, кто купил путевку, но еще не поехал.

Как пояснил «Известиям» глава транспортного комитета АТОР, советник руководителя Ростуризма и генеральный директор компании «ВИП Сервис» Дмитрий Горин, сейчас существуют даже не два, а три механизма защиты туристов.

Помимо нового фонда персональной ответственности и резервного фонда «Турпомощи», в котором аккумулировано 324 млн рублей (но туроператоры будут продолжать ежегодно вносить туда еще по 50 тыс. рублей для представителей малого бизнеса и до 500 тыс. для крупного), существуют еще финансовые гарантии со стороны банков или страховых компаний.

Для крупного бизнеса они составляют не менее 50 млн рублей в год, для более мелкого — 10 млн. Эта фингарантия необходима для того, чтобы выплачивать компенсации туристам в случае, когда туроператор не успел накопить 7% в фонде персональной ответственности. Если же уже оператор накопил их, начиная с 2018 года он освобождается от необходимости оформлять еще и банковскую или страховую гарантию.

По мнению Горина, крупные игроки рынка вряд ли единовременно найдут суммы, эквивалентные 7%, для более мелких фирм это вполне реально. Но поскольку у туроператоров есть сразу три места, куда они обязаны ежегодно делать взносы, то и формирование нового фонда персональной ответственности может происходить не очень быстро. Хотя Горин верит, что все компании, желающие продолжать легальный бизнес, выполнят нормы закона и уложатся в срок. А если кто-то и уйдет с рынка, их будет немного.

— В последний год произошла значительная коррекция рынка выездного туризма. Он уже в целом переформатировался. Цифры по новогодним праздникам показывают рост как внутреннего, так и выездного туризма на уровне 10–15%. И хотя за два года число туроператоров в России сократилось с 2 тыс. примерно до 700, говорить о дальнейшем сокращении с учетом того, что отрасль восстанавливается быстрее других секторов экономики, не приходится. Можно даже предположить, что в перспективе начнется рост числа туркомпаний, только не в этом году, а в следующем, — полагает Дмитрий Горин.

Руководитель «Турпомощи» Александр Осауленко добавляет, что на сегодня порядка 15% операторов по выездному туризму (всего в реестре на 1 января 2017 года их 780) сформировали фонды персональной ответственности.

Однако, как рассказала «Известиям» генеральный директор одного из крупнейших российских туроператоров «Пегас Туристик» Анна Подгорная, проблем с исполнением нового закона она не видит. По ее словам, участники рынка были предупреждены обо всем заблаговременно. И время до 31 января еще есть.

